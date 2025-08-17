Kütahya Belediyesi ile TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Kütahya Temsilciliği iş birliğiyle düzenlenen, Japon Deprem Bilim Uzmanı Yoshinori Moriwaki’nin tecrübelerini paylaştığı “Deprem Dirençli Kütahya” seminerle vatandaşlar için farkındalık oluşturuldu.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi Konferans Salonu’nda çok sayıda personelimiz ve vatandaşımızın katılımıyla gerçekleşen seminerde; İnşaat Yüksek Mühendisi, Yüksek Mimar, Japonya Yurtdışı İnşaat Şirketler Derneği Türkiye Genel Sekreteri ve Deprem Bilim Uzmanı Yoshinori Moriwaki tarafından afet yönetimi, deprem risk faktörleri ve alınması gereken bütünleşik önlemlere dair bilgilendirmeler yapıldı.

Farkındalık düzeyini artırmak ve bu bilinci aşılamak amacıyla gerçekleşen seminerde, deprem ve diğer afetlerin herkesi ilgilendiren konular olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, “Kütahya’mız, tarihiyle, kültürüyle, insanıyla kıymetli olduğu kadar, maalesef deprem riski açısından da dikkatle ele alınması gereken bir şehir. Biz, bu topraklarda yaşayan herkesin güvenliği, sağlığı ve geleceği için elimizi taşın altına koymak zorundayız” dedi.

“BİZ NE KADAR HAZIRIZ?” SORUSUNU SORMAK ZORUNDAYIZ

6 Şubat 2023’te yaşanan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin acısını derinden paylaştığını belirten Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, 10 Ağustos’ta, merkez üssü Balıkesir Sındırgı olan 6,1 büyüklüğündeki depremin şehrimizde ciddi şekilde hissedildiğini ifade ederek, “Deprem anında yaşanan korku ve endişe hepimize bir kez daha şunu hatırlattı: ‘Deprem ne zaman olacak?’ sorusu yerine, ‘Biz ne kadar hazırız?’ sorusunu sormak zorundayız. Bizler bu sorunun cevabını çok net biliyoruz: Hazırlıklı olmak bizim görevimiz, sizleri hazırlamak ise sorumluluğumuzdur” dedi.

Kütahya Belediyesi'nin İl Risk Azaltma Planı ve Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında üzerine düşen görevleri, sorumluluk bilinciyle yerine getirdiğinin altını çizen Başkan Kahveci, emekleri ve bilgi birikimi paylaşımları için Deprem Bilim Uzmanı Yoshinori Moriwaki ve İnşaat Mühendisleri Odası Kütahya Temsilciliğine teşekkür etti.