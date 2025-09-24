Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, afet ve acil durumlarda kesintisiz iletişimi sağlamak amacıyla Çamlık Tepesi’nde kurulan TRAC Telsiz İstasyonu’nun açılışını gerçekleştirdi.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, şehrin afetlere karşı dirençliliğini arttırmak için Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Balıkesir Şubesi ile imzalanan protokol kapsamında Çamlık Tepesi’ne kurulan TRAC Telsiz İstasyonunun açılışını gerçekleştirdi.

Açılış törenine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın yanı sıra CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, TRAC Genel Başkanı Gökhan Sunar, TRAC Balıkesir Şubesi Başkanı Soner Targut. Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, BBB Başkan Vekili Ferit Gündoğdu katıldı. Doğal afetlerde hayat kurtaran en temel unsurlardan birinin iletişim olduğunu söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Balıkesir’imiz deprem riski yüksek iller arasında yer alıyor. Ama yıllardır tedbir alınmamış. Depremle ve afetlerle mücadele bir kararlılık işidir. Ve biz, bu işte kararlıyız. Bununla ilgili çalışmalarımızı da devam ettiriyoruz” dedi.

“DAYANIŞMA VE ORTAK AKLIN SEMBOLÜ”

Afet anında iletişimin hayat kurtaran bir unsur olduğunu belirten Akın, “Bugün, TRAC olan Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Balıkesir Şubesi ile 14 Kasım 2024 tarihinde imzalamış olduğumuz iş birliği protokolünün somut bir adımını atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu bilinçle imzaladığımız protokol çerçevesinde ilimizin Türkiye geneli ve uluslararası 7 gün 24 saat kesintisiz telsiz frekansı bağlantısı sağlamaktadır. Bu iş birliği sayesinde afet anlarında iletişim kanallarımız güçlenmekte, kesintisiz haberleşme sağlanmakta ve müdahalelerimiz çok daha hızlı ve etkin hale gelmektedir. Bugün burada açılışını yaptığımız bu tesis, yalnızca bir bina değil; aynı zamanda dayanışmanın, iş birliğinin ve ortak aklın bir sembolüdür. Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyetine verdikleri katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki süreçte de birçok başarıya birlikte imza atacağımıza yürekten inanıyorum.” diye konuştu.

“AFET YÖNETİMİ KAMPÜSÜ OLACAK”

Sağlam bir zemine sahip Çamlık Tepesi’nde TRAC Telsiz İstasyonunu açmayı uygun gördüklerini söyleyen Akın, “Biz bu bölgeyi ve burada belirlediğimiz alanları “Afet Yönetimi Kampüsü” haline getiriyoruz. Balıkesir’in en sağlam zeminine sahip Çamlık Tepesi afet durumlarında bu imkanlar ile en güvenilir bir yerimiz oldu. Tüm güvenlik tedbirlerini almak zorundayız. Afetler yaşanıyor ve unutuluyor. Sındırgı’da 13 binden fazla artçı deprem yaşandı. Depremle her gün yüzleşiyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla birlikte yapılan görüşmelerde kentsel dönüşüm hamlesini de birlikte net olarak başlatıyoruz. Bununla ilgili dosyalarımızı da teslim ettik.” diye konuştu.

“EN GÜZEL MİRAS DİRENÇLİ BALIKESİR”

Akın, “Afetlere karşı hazırlık sadece kurumların değil, tüm toplumun ortak sorumluluğudur. Gençlerimize bırakacağımız en büyük miras, dirençli bir Balıkesir’dir” diyerek sivil toplumla yapılan protokollerin önemine dikkat çekti.

SUNAR: “HABERLEŞME DE DAHA GÜÇLÜ BALIKESİR”

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Genel Başkanı Gökhan Sunar, açılışı yapılan binanın yalnızca bir mekân değil; bilgi, gönüllülük ve fedakârlığın birleştiği bir merkez olduğunu vurguladı. TRAC Balıkesir Şube Başkanı Soner Targut ise merkezin, amatör telsizciliği tanıtacak ve afet haberleşmesine yönelik eğitimlerin yapılacağı bir alan olacağını belirtti.

ERGELEN: “ŞEHRİN İSİMSİZ KAHRAMANLARI”

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Nazım Ergelen, “Burada İtfaiye Haftası kapsamında güzel bir açılış gerçekleştiriyoruz. Hep birlikte daha güvenli ve bilinçli bir toplum için çalışacağımıza inanıyor ve söz veriyoruz. İtfaiyeci, güvenin ve sorumluluğun ete kemiğe bürünmüş halidir. Sizler, bu şehrin isimsiz kahramanlarısınız. Balıkesir, sizin cesaretinizle nefes alıyor; sizin ellerinizde güven buluyor. Bu vesileyle itfaiyemizin 311. yılını kutluyor, tüm ateş savaşçılarına başarılar diliyorum. Afet durumlarında ekipmanınız personeliniz her şeyiniz hazır olabilir. Ama iletişiminiz, haberleşmeniz yoksa sahada etkin olmanız mümkün olmayacaktır. Bu mümkün olma kısmını da TRAC sayesinde sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

TARGUT:"DAYANIŞMANIN VE GÖNÜLLÜLÜĞÜN SEMBOLÜ OLACAK"

Çamlık’ta yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getiren TRAC Balıkesir Şubesi Başkanı Soner Targut, verdiği desteklerden dolayı Başkan Akın’a teşekkür etti. TRAC’ın sadece bir hobi topluluğu olmadığını aynı zamanda afet anlarında iletişimin devam etmesi için çalışan gönüllülerden oluşan köklü bir cemiyet olduğunu ifade eden Targut, "Telefonların ve internetin sustuğu anlarda, biz radyo amatörleri devreye girerek en zor koşullarda bile iletişimi ayakta tutarız. Yeni merkezimiz, gönüllülerimizin bir araya geleceği, eğitimlerin yapılacağı ve afet haberleşmesine yönelik hazırlıkların sürdürüleceği bir yer olacaktır. Amacımız Balıkesir’i afetlere karşı daha hazırlıklı ve daha güçlü kılmaktır. Bu bina sadece TRAC Balıkesir’in çatısı değil; aynı zamanda dayanışmanın ve gönüllülüğün sembolüdür." diye konuştu.

TEŞEKKÜR BELGESİ TAKDİM EDİLDİ

Programın sonunda Başkan Akın, yaz sezonu boyunca orman yangınları ile mücadele kapsamında Yalova, Bursa, Çanakkale, Manisa, Aydın, İzmir, Kütahya gibi komşu illerde göreve giden Balıkesir İtfaiyesi personellerine teşekkür belgesi takdim edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın, istasyondan ilk çağrı anonsunu gerçekleştirdi.