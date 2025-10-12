Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl ilk kez üç gün sürecek (10-12 Ekim) 10.10 Dünya Balıkesirliler Günü etkinlikleri büyük bir coşkuyla start aldı. Manisa, İzmir, İstanbul, Bursa ve Almanya'dan gelen Balıkesirliler, belediyenin ücretsiz otobüs seferleriyle memleketlerine akın etti. Kortej yürüyüşleri, konserler ve yöresel lezzet stantları etkinliklere renk kattı.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir'de yaşayan ve yurt dışında bulunan hemşehriler, 10 Ekim Cuma günü Cumhuriyet Meydanı 2. Etap ve 'Cumhuriyet Rölyefi'nin açılışıyla etkinliklere başladı. Atatürk Anıtı önünde çelenk sunumu sonrası Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan kortej yürüyüşü, Tülütabaklar ekibinin çiftetelli gösterileri, halk oyunları ve binlerce katılımcıyla unutulmaz görüntülere sahne oldu.

Balıkesi rBüyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kortej sırasında dans ederek, 'Balıkesir'imizi hak ettiği noktaya taşımak için gencinden yaşlısına, Balıkesir'de oturan-oturmayan tüm hemşehrilerimiz birlik içindeyiz. Bu gün 365 gün!' vurgusu yaptı. Akşam Balıkesir Avlu'da Ali Çakar konseri, katılımcılara keyifli bir gece yaşattı.

BALDEF GENEL KURULU VE YENİ GÖREV DAĞILIMI

Etkinlikler kapsamında Balıkesir Dernekleri Federasyonu (BALDEF) Genel Kurulu coşkuyla gerçekleştirildi.

Divan başkanlığını Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın üstlenirken, divan üyeliklerini Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta, Savaştepe Belediye Başkanı Ali Koyuncu, Bandırmaspor Kulübü Başkanı Murat Karakoyun, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan, İstanbul Havranlılar Derneği Başkanı Belgüzar Öğüt ve Balıkesirliler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Önay yaptı.Federasyon başkanlığına İzmir Balıkesirliler Derneği Başkanı Erkan Uzun seçilirken, Genel Başkan Yardımcılığı'na Manisa Balıkesirliler Derneği Başkanı Mümin Şafak getirildi.

Yeni yönetim, Balıkesir hemşehrilik bağlarını güçlendirmeyi hedefliyor.

MANİSA'DAN 'ÇIKARMA' GİBİ KATILIM

Özellikle Manisa'dan kalkan otobüslerle gelen hemşehriler, memlekete 'çıkarma' yaparak etkinliklere renk kattı. Ücretsiz seferler sayesinde çevre iller ve yurt dışından katılım yüksek oldu.

Kuvayı Milliye ruhunu yansıtan programlar, yöresel lezzet stantları ve konserlerle dolu etkinlikler 12 Ekim Pazar günü (bugün) de sürecek.