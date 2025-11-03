AFAD verilerine göre 27 Ekim'de meydana gelen 6,1'lik ana depremin artçıları sürerken, bölgede son olarak saat 15.35'te 4,9 büyüküğünde sarsıntı kaydedildi. Sındırgıda gün içinde 3,6 ve 3,4'lük depremler de kaydedildi.

BALIKESİR (İGFA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

27 Ekim'deki 6.1'lik ana depremin artçı sarsıntılarından biri olan deprem, Burs ve çevre illerden de hissedildi.

Söz konusu yaşanan depremin yerden derinliğinin 11.02 km olduğu kaydedildi.

https://twitter.com/DepremDairesi/status/1985326848608211139

AFAD, artçıların devam ettiğini, saha ekiplerinin teyakkuzda olduğunu belirtirken, 'Panik yapmayın, hasar ihbarı için 112'yi arayın' çağrısını yineledi.