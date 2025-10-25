Balıkesir Edremit Belediyesi, Cumhuriyetimizin 102. kuruluş yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Edremit'te 29 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek etkinliklerle, Cumhuriyet Bayramı tüm Edremit halkını bir araya getirecek kutlamalar ve Şevval Sam konseriyle unutulmaz bir geceye dönüşecek.

Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları, 28 Ekim Salı günü Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreniyle başlayacak. 29 Ekim Çarşamba günü ise Şehit Hamdibey Meydanı'nda düzenlenecek resmi törenlerle devam edecek. Gün boyunca sürecek etkinlikler, akşam saatlerinde Edremit Belediyesi tarafından düzenlenecek fener alayı ve konser programı ile doruğa ulaşacak.

FENER ALAYI VE ŞEVVAL SAM KONSERİ

Resmi programın dışında kutlamalar, 29 Ekim Çarşamba günü saat 19.30'da başlayacak Fener Alayı ile devam edecek. Altınkum Mahallesi Etiler Caddesi ikinci köprü mevkiinde toplanacak kalabalık, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Etiler Caddesi, Leman Akpınar Bulvarı ve Kordon Boyu güzergâhını takip ederek Akçay Cumhuriyet Meydanı'na yürüyecek.

Saat 20.30'da ise Akçay Cumhuriyet Meydanı'nda sanatçı Şevval Sam sahne alacak. Kendine özgü sesi ve sevilen şarkılarıyla Şevval Sam, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu zirveye taşıyacak.

'CUMHURİYETİMİZİN DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKIYORUZ'

Etkinlikler öncesinde bir açıklama yapan Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, tüm vatandaşları Cumhuriyet Bayramı coşkusunu paylaşmaya davet etti. Ertaş, 'Cumhuriyetimiz, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin zaferle taçlandığı en büyük eseridir. Bu mirası yaşatmak, onun değerlerine sahip çıkmak en büyük sorumluluğumuzdur. 102. yılda, Cumhuriyetimizin ideallerine olan bağlılığımızı hep birlikte coşkuyla göstereceğiz. Tüm hemşehrilerimizi bu anlamlı gecede bir araya gelmeye davet ediyorum' dedi.

CUMHURİYET COŞKUSU TÜM KENTİ SARACAK

Etkinlikler kapsamında Edremit'in ana caddeleri ve meydanları Türk bayraklarıyla süslenecek, fener alayı sırasında Cumhuriyet marşları sokaklarda yankılanacak. Her yaştan vatandaşın katılması beklenen kutlamalar, Cumhuriyet sevgisini ve birlik ruhunu bir kez daha ortaya koyacak.