Cumhuriyet Meydanı'nın ikinci etabı ve Cumhuriyet Rölyefi, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın katılımıyla 10.10 Dünya Balıkesirliler Günü'nde coşkuyla açıldı.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, '10.10. Dünya Balıkesirliler Günü'nde şehrin kalbi olan Cumhuriyet Meydanı'nın 2. Etabı ve 'Cumhuriyet Rölyefi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve eşi Arbil Akın'ın yanı sıra CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Demokrat Parti Balıkesir İl Başkanı Işın Gümüşyay, Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Savaştepe Belediye Başkanı Ali Koyuncu, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Naki Çetin, BBB Başkan Vekili Volkan Altınöz, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, Heykeltıraş Pınar Öktem Doğan, BBB Genel Sekreter Yardımcıları, daire başkanları, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

BALIKESİR ÖZLEMLE BEKLEDİĞİ MEYDANA KAVUŞTU

Şehre nefes aldıran Cumhuriyet Meydanı'nın ikinci etabı kısa sürede tamamlanarak hizmete açıldı. Toplam 3 bin 400 metrekare alana sahip olan meydanda 335 metrekarelik yeşil alan, 2 bin 940 metrekarelik sert zemin bulunuyor. Çalışmalarda 3 bin 216 çiçek, 22 ağaç ve 761 çalı dikimi yapıldı. 200 metrekarelik rulo çim ile yeşillendirilen meydanda oturma alanı da 60 metrekareye çıkarıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın önderliğinde Balıkesir'in tarihini, kültürünü yansıtan; yaşlıların, engelli bireylerin ve çocuklu ailelerin kullanımına uygun bir yaşam alanı hayata geçirildi.

'BALIKESİR'İMİZİN TÜM İLÇELERİNİ GÜZELLEŞTİRİYORUZ'

Balıkesir'i hak ettiği noktaya çıkarmak için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Akın, sadece yerin üzerine değil yerin altına da yatırımlar yaptıklarını belirtti. 50 yıllık bir altyapıyı değiştirmek için büyük projeler yürüttüklerini aktaran Akın, '50 yıllık altyapımızı değiştirmek için bir taraftan 20 ilçemizde çalışıyoruz. Bir taraftan da Balıkesir'imizin tüm ilçelerini güzelleştirmek, vatandaşlarımızın nefes alacağı ortamlar yaratmak, gençlerimize sosyal alanlar sağlamak ve emeklilerimizi rahat ettirmek için ve yeni merkezler kazandırmak için de çalışıyoruz. Bu nedenle de burada Tarihi Orduevimizi de kapsayan kapsamlı bir restorasyon çalışmasını da gerçekleştirmiş oluyoruz. Birinci etabımızın ardından ikinci etabımızı da 10.10 Dünya Balıkesirliler Günümüzde açıyoruz. Cumhuriyet Meydanımız adını Cumhuriyet'imizden alan, bize birliği ve beraberliği hatırlatan Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukları, yani Balıkesir'in yiğit evlatlarının buluşma noktasıdır. Bu emanete sahip çıkan bizler Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine sahip çıkıp onu daha yukarıya çıkarmak için mücadele ediyoruz.' şeklinde konuştu.