Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, gençleri geleceğin mesleklerine hazırlamak ve kentin dijital kapasitesini güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği Dijital Gençlik Merkezi'nin (DİGEM) kurulumunu tamamladı, eğitimlere başladı.

GAZİANTEP (İGFA) - Teknolojinin hızla geliştiği günlerde gençlerin çağın gereksinimlerine uyum sağlaması ve dijital meslek alanlarına yönelmesini hedefleyen merkez, GASMEK Mehmet Akif Ersoy Eğitim Akademisi bünyesinde hizmete başladı.

Dijital Gençlik Merkezi (DİGEM), Gaziantep'in ve Türkiye'nin nitelikli insan kaynağını güçlendirmeyi amaçlarken, kadın-erkek fırsat eşitliği temelinde gençlerin dijital becerilerini geliştirmeyi ve onları yeni nesil meslek alanlarına hazırlamayı hedefliyor.

Avrupa Birliği finansmanıyla, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yürütülen proje kapsamında açılan eğitimlere ilişkin başvuru şartları ve kayıt detaylarına https://cevrimiciegitim.org/tbb-kbs/public internet adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

DİJİTAL MESLEKLERDE KAPSAMLI EĞİTİM PROGRAMI

Merkezde yazılım, yapay zekâ, sanal gerçeklik, dijital tasarım ve komut mühendisliğine giriş başta olmak üzere dijital dünyanın farklı alanlarına yönelik çok sayıda eğitim programı sunuluyor. Katılımcılar e-ticaret, grafik ve tasarım, veri analizi, 3D modelleme ve üç boyutlu prototipleme gibi uygulamalı derslerle dijital üretim süreçlerini yakından deneyimleme fırsatı buluyor.

Program kapsamında ayrıca STEM ve robotik kodlama alanında eğitimci yetiştirme programları, CNC lazer kesim elemanı geliştirme ve uyum eğitimleri ile mobil uygulama geliştirme gibi farklı başlıklarda da kapsamlı eğitimler veriliyor. Bu sayede katılımcıların hızla dönüşen iş dünyasına daha donanımlı, üretken ve rekabetçi bireyler olarak hazırlanması amaçlanıyor.

İLK EĞİTİMLERDEN KURSİYERLER MEMNUN

Programın ilk kurundan yararlanan, halı desen çizimi eğitimi alan Elif Yağmur Güçlü, 'Eğitimimden çok memnunum. Buradaki asıl amacım kendimi geliştirip, iş bulmak. Buradaki eğitimleri herkese tavsiye ediyorum, kaliteli ve muntazam. Başkan Fatma Şahin'e öyle bir imkan sağladığı için teşekkür ederim' dedi.

Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü son sınıf öğrencisi Mustafa Şimşek ise eğitimlerin büyük fırsat olduğunu söyleyerek, 'Burada almış olduğum eğitim genel muhasebe, finansman ve e-ticaret eğitimleri alıyorum. Kendimi geliştirmek için bu ve diğer konularda ilerlemek için burada çaba gösteriyoruz' ifadelerini kullandı.