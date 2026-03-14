Yıldırım Belediyesi, hayatın her alanında desteklediği gençler için yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Kütüphaneler ve Müze Müdürlüğü tarafından düzenlenen; 'Matematik ve Türkçe Kursu' ile LGS'ye hazırlanan 6,7 ve 8'inci sınıf öğrencilerine ücretsiz destek verilecek.

BURSA (İGFA) - Karapınar Yıldırım Gençlik Merkezi'nde, cumartesi günleri düzenlenecek kursla birlikte; gençlere fırsat eşitliği sağlamak ve konu eksiklerinin kapatılmasına destek olmak amaçlanıyor. 14 Mart- 6 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek kurs boyunca; okul derslerine yardımcı konu anlatımları, LGS'ye hazırlık çalışmaları ve yeni nesil soru çözümleri konularında uzman eğitimciler tarafından dersler verilecek. LGS Destek Kursu'na katılmak isteyen öğrencilerin Yıldırım Belediyesi Uyumayan Kütüphane sosyal medya hesaplarında bulunun başvuru linkinden kayıt oluşturması gerekmektedir.

'GENÇLERİMİZ GELECEĞİMİZ'

Gençlerin hayatın her alanında yanında olduklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Gençlerimizin hedeflerine emin adımlarla ilerlemesi bizim en büyük önceliğimiz. Sadece fiziki mekanlar oluşturmakla kalmıyor, onların akademik, psikolojik ve sosyal gelişimlerine de destek oluyoruz. LGS'ye hazırlanan gençlerimize yönelik Matematik ve Türkçe kurslarımız ile onların hayallerine ulaşmasına katkı sunmayı hedefliyoruz. Yıldırım'da gençlerimizin hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir eğitim iklimi oluşturuyoruz. Eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğuna inanıyoruz. Öğrencilerimizin yanında olmaya, onları her alanda desteklemeye devam edeceğiz' diye konuştu.