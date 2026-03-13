Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Alo 153 Eskişehir Çözüm Merkezi'ne gelen anlamlı talebe kayıtsız kalmadı. Geçtiğimiz günlerde katledilen Fatma Nur Çelik öğretmenin anısını yaşatmak isteyen öğrenciler ve velilerin, öğretmenleri için çiçek isteği hızlı bir şekilde yerine getirildi.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Öğrencilerin, ebediyete uğurlanan öğretmenleri ve tüm eğitim camiasına olan saygılarını göstermek amacıyla başlattıkları çiçek verme talebine, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi kayıtsız kalmadı.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, öğrencilerin kısıtlı bütçeleri nedeniyle gerçekleştiremedikleri bu anlamlı isteği üstlenerek, özenle yetiştirilen lavanta ve biberiyeleri çocuklara ücretsiz olarak ulaştırdı.

​HEM HÜZÜN HEM MUTLULUK BİR ARADA

​Çiçeklerin dağıtımı sırasında okul bahçesinde duygusal anlar yaşandı. Bir yandan kaybettikleri öğretmenlerinin yasını tutan, diğer yandan bu anlamlı hediye ile teselli bulan öğretmenler ve öğrenciler gözyaşlarını tutamadı.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı personeli Ziraat Mühendisi Nur Erarslan, belediye olarak böylesine anlamlı bir projenin parçası olmaktan büyük gurur duyduklarını ve bu çiçeklerin öğretmenlerin anısını her daim taze tutacağını vurgulayarak, 'Umuyoruz öğretmenlerimize moral olur.' dedi.

​'ÖĞRETMENLER ÇİÇEK GİBİ YAŞASIN'

​Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri tarafından okullara getirilen çiçekler, öğrenciler tarafından heyecanla karşılandı. Veliler adına konuşan Gerçek Çeliksöz, şunları dile getirdi:

​'Öğretmenlerimize olan sevgi ve saygımızı göstermek için çiçek vermek istedik ancak bütçemiz yeterli gelmedi. Büyükşehir Belediyemiz bu talebimize hızla yanıt vererek bizlere destek oldu. Bugün 'Tüm öğretmenler çiçek gibi yaşasın' diyerek bu fideleri toprakla buluşturuyoruz. Bu dayanışmada yanımızda olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce'ye ve tüm ekiplere teşekkür ederiz.'