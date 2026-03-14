Toplumda bilimsel farkındalığı artırmak ve çocukların erken yaşta bilimle tanışmasını sağlamak amacıyla hareket eden Bursa Büyükşehir Belediyesi, önemli bir etkinliğe daha imza attı.

BURSA (İGFA) - Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde düzenlenen 'Bilim ve Teknoloji Şöleni', yüzlerce öğrenciyi bir araya getirerek festival havasında geçti. 8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası kapsamında ikinci kez gerçekleştirilen etkinlik, bilim ve teknoloji meraklısı çocuklar ve gençler tarafından yoğun ilgi gördü. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de etkinlik alanındaki atölyeleri gezerek öğrencilerle birlikte bilim yolculuğuna çıktı.



Çocuklar, aileleriyle birlikte gün boyu çeşitli atölyelere katılarak hem eğlendi hem öğrendi. Sanal gerçeklik (VR) deneyimlerinden havacılık teknolojilerine, ahşap atölyesi uygulamalarından bilim şovlarına kadar pek çok etkinlikte yer alan öğrenciler, bilgi yarışmaları ve oyun alanlarıyla becerilerini sergiledi. Gün, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın konseri ile taçlandı.





'ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞE HAZIRLANMASI ÇOK ÖNEMLİ'

Günümüzde bilimin her zamankinden daha fazla önem kazandığını ve her gün yeni bir teknolojik gelişmeyle karşılaştıklarını söyleyen Başkan Bozbey, 'Çocuklarımızın bu hızlı çağa uyum sağlaması ve geleceğe hazırlanması bizim için çok önemli. Bu tür etkinliklerle çocuklar yeni ilgi alanları keşfediyor, paylaşmayı ve dayanışmayı öğreniyor. Aileler de çocuklarıyla birlikte oyun ve atölye çalışmalarına katılarak iletişim becerilerini güçlendiriyor' dedi.



Etkinlik sonunda katılımcılar, yeni bilgiler ve unutulmaz anılarla alandan ayrılarak Başkan Bozbey ve emeği geçenlere teşekkür etti.