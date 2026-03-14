Fatih Belediyesi Çalışanları Kooperatifi tarafından yapılan 310 dairenin ve giriş katlarda ortak kullanılan 44 dairenin bulunduğu Fatih Sitesi, Fatih Belediyesi ve Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından yıkımla karşı karşıya. 1987 yılında temeli atılıp 1981 yılında iskanı verilen Fatih Sitesi'nde kentsel dönüşüm riski vatandaşları endişelendiriyor...

İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Silivrikapı’daki Fatih Sitesi’nde yapılan Karot çalışmaları büyük tepki çekti. Site sakinleri, binaların dayanıklılığını ölçmek için yapılması gereken teknik işlemin kurallara aykırı şekilde yapıldığını, bazı kolonların matkapla delinmek yerine balyozla kırıldığını iddia etti. Yaşananların ardından Fatih Sitesi Haklarını Koruma Derneği ve site sakinleri konuyu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü’ne taşıma kararı aldı.

Fatih’te karot tartışması büyüyor

9 Mart günü hiçbir tebligat yapılmadan Fatih Sitesine gelen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından görevlendirildiğini söyleyen şahıslar tarafından Karot almak amacıyla Fatih ilçesi Silivrikapı’da bulunan Fatih Sitesi’ne geldi. Fatih Sitesi A1 Blokta gerçekleştirilen Karot numunesi alma işlemleri site sakinlerinin tepkisine yol açtı. İddiaya göre binaların dayanıklılığını ölçmek amacıyla yapılan çalışmalar sırasında teknik kurallara uyulmadı ve bazı kolonlara balyozla müdahale edildi. Kolonlar büyük hasar gördü.

Site sakinleri, karot işleminin normal şartlarda özel Karot makineleri ile betonun silindir şeklinde delinerek alınması gerektiğini, ancak uygulamada bu yöntemin bazı noktalarda kullanılmadığını belirterek, yapılan çalışmada kolonların büyük hasar gördüğünü vurguladı.

“Binanın sağlamlığını ölçmeye geldiler, zarar verdiler”

Site sakinleri, yapılan işlemin amacının binaların güvenliğini ölçmek olduğunu ancak uygulamanın binalara zarar verdiğini savundu. Site içinde yaşayan bazı vatandaşlar, çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek şu iddiaları dile getirdi: “Karot alınırken makineyle delme yapılması gerekiyor. Ancak bazı kolonlarda balyoz kullanıldığını gördük. Bu durum bizi ciddi şekilde endişelendirdi. Binaların sağlamlığını ölçmeye geldiler ama zarar verdiler.”

Vatandaşlar özellikle taşıyıcı kolonlarda yapılan bu müdahalenin yapı güvenliği açısından risk oluşturabileceğini önü sürdü.

DERNEKTEN SERT TEPKİ

Yaşanan gelişmelerin ardından Fatih Sitesi Haklarını Koruma Derneği de konuyla ilgili devreye girdi. Dernek yönetimi, site sakinlerinden gelen şikâyetler üzerine olayın araştırılması için resmi girişim başlattıklarını açıkladı.

Dernek yöneticileri yaptığı açıklamada sert ifadeler kullandı:

“Karot alınması son derece teknik ve hassas bir işlemdir. Bunun özel ekipmanlarla ve mühendislik kurallarına uygun şekilde yapılması gerekir. Eğer iddia edildiği gibi kolonlara balyozla müdahale edildiyse bu kabul edilemez. İnsanların yaşadığı binalarda bu kadar sorumsuz bir çalışma yapılmasını kabul etmiyoruz.”

Dernek yönetimi, yapılan işlemler sonucunda binalarda oluşabilecek olası hasarların tespit edilmesi gerektiğini de vurguladı.

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne şikayet

Fatih Sitesi sakinleri ve dernek yönetimi, konunun resmi olarak incelenmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Marmara Bölgesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne giderek konuyla ilgili endişelerini yetkililere anlattı. Site sakinleri ayrıca işlemler sırasında zarar gördüğü iddia edilen kolonların teknik olarak kontrol edilmesini ve gerekli onarımların yapılmasını talep ediyor.

UZMANLAR UYARIYOR

İnşaat mühendisliği alanında çalışan uzmanlar, karot işleminin betonarme yapılarda dikkatle yapılması gereken bir uygulama olduğunu belirtiyor.

Uzmanlara göre karot işlemi:

· Elmas uçlu özel makinelerle yapılmalı

· Kolon ve kirişlerin taşıyıcı sistemine zarar vermeyecek noktalardan alınmalı

· Numune alındıktan sonra oluşan boşluk özel tamir harcıyla kapatılmalı

Aksi halde betonun iç yapısında çatlaklar oluşabileceği ve taşıyıcı sistemin zayıflayabileceği ifade ediliyor.

BLOKLARI YERİNDE YIK YAP

Fatih Sitesi’nde yaşayan vatandaşlar ise yapılacak incelemenin sonucunu beklediklerini belirterek, binaların güvenliği konusunda net bir rapor hazırlanmasını istiyor. Sakinler, özellikle İstanbul’un deprem riski altında olduğu bir dönemde bu tür teknik çalışmaların çok daha dikkatli yapılması gerektiğini vurguluyor. Site sakinleri; Kentesl dönüşüme karşı olmadıklarını ancak, Fatih Belediyesi Çalışanları Konut Kooperatifi tarafından yapılan ve Fatih Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Anıtlar Kurulu dahil tüm kurumların onayladığı Site Planının iade edilmesini ve her blokun yerinde yıkılıp yapılmasının daha güvenli olduğunu ifade ediyor.

YIKILIRSA YAPILAMAMA ENDİŞESİ

Çok sayıda emekli vatandaştan oluşan Fatih Sitesi'nde belirli bir grup ise yıkılıp yapılamama riski gördüklerini ifade ederek, kendileri için en güvenli sistemin güçlendirme olacağını ifade ediyor. Yıkılması durumunda komple kazı yapılıp alta otopark yapmanın Anıtlar Kuruluna takılabileceği ve inşaatın yapılıp yapılamayacağı endişiseni taşıyan vatandaşlar, mevcut muhavakatname ile tapularının ellerinden alınabileceğini de öne sürerek, olası bir durumda yerlerinden edilerek başka noktalara gönderilmekten endiye ediyor.