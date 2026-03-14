Bursa'da çocukların bilinçli bireyler olarak yetişmesine büyük önem veren Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi, 'Bir Günlüğüne Mimar Oluyorum' etkinliğiyle geleceğin mimarlarına kendi tasarımlarını yapma imkanı sundu.

BURSA (İGFA) - Bursa Kent Konseyi Çocuk Meclisi tarafından düzenlenen ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Yüksek Mimar Sedef Nur Cankurt Semiz eğitmenliğinde çocuklar mimarlık mesleğini yakından tanıma fırsatı buldu.

'Sihirli Park: Çok Duyulu Tasarım' konseptiyle tasarımlar yapan öğrenciler, hayal güçlerini kullanarak birbirinden renkli çalışmalar ortaya çıkardı. Tasarım, planlama ve mekan kurgusu gibi konularda bilgilendirilen çocuklar, mimari fikirlerini kağıda dökerek hem eğlenceli hem de öğretici bir gün geçirdi.



Çocuklarının hem sosyalleşme imkanı bulduğunu hem de kaliteli zaman geçirdiğini belirten aileler, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Bursa Kent Konseyi'ne teşekkür etti.