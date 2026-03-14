AĞRI (İGFA) - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında ilk kez Kurumsal Akreditasyon almaya hak kazandı. Üniversitenin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, topluma katkı ve yönetişim alanlarında yürüttüğü kalite odaklı çalışmalar YÖKAK tarafından tescillenmiş oldu.

YÖKAK tarafından yükseköğretim kurumlarında niteliğin artırılması, kalite güvencesi alanında sürdürülebilirliğin sağlanması ve üniversitelerin uluslararası rekabet gücünün yükseltilmesi amacıyla yürütülen program kapsamında AİÇÜ'nün kurumsal yapısı kapsamlı şekilde değerlendirildi.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, üniversitenin bu önemli başarıya ulaşmasının kalite odaklı yönetim anlayışının bir göstergesi olduğunu belirterek, 'Üniversitemizin Kurumsal Akreditasyon almaya hak kazanması, eğitim-öğretimden araştırma faaliyetlerine, topluma katkı çalışmalarından yönetişim süreçlerine kadar tüm alanlarda yürüttüğümüz sistematik ve kararlı çalışmaların önemli bir sonucudur. Kalite kültürünü kurumsal yapımızın ayrılmaz bir parçası haline getirme hedefiyle tüm birimlerimizle uzun süredir yoğun bir şekilde çalıştık' dedi.

Prof. Dr. Gülçin, YÖKAK tarafından yürütülen kapsamlı değerlendirme sürecinin ardından bu başarıya ulaşmış olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, süreçte emeği geçen başta AİÇÜ Kalite Koordinatörlüğü ekibi olmak üzere akademik ve idari personel, öğrenciler ve tüm paydaşlara teşekkür etti.

Göreve 10 Nisan 2025 tarihinde başladığını hatırlatan Rektör Gülçin, yaklaşık bir yıllık süreçte üniversitede kalite güvencesi sisteminin güçlendirilmesi, süreçlerin daha etkin ve sürdürülebilir hale getirilmesi ve kalite bilincinin tüm paydaşlar tarafından benimsenmesi için kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü vurguladı.

Gülçin, 'Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi olarak bundan sonraki süreçte de kalite güvence sistemimizi sürekli geliştirerek ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet gücümüzü artırmaya, nitelikli eğitim-öğretim faaliyetleri yürütmeye ve topluma değer üretmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Öte yandan YÖKAK Değerlendirme Takımı, 11-14 Kasım 2025 tarihlerinde AİÇÜ'ye gerçekleştirdiği saha ziyareti kapsamında üniversitenin akademik ve idari birimlerinde kapsamlı incelemelerde bulundu. Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen YÖKAK Kurul toplantısında alınan karar doğrultusunda Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Türkiye genelinde Kurumsal Akreditasyon almaya hak kazanan 39 üniversite arasında yer alarak önemli bir başarıya imza attı.