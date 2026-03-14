Millî Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Aynur Gökalp Durna, ilimizdeki eğitim yatırımlarını yerinde inceleyerek bir dizi ziyarette bulundu. 13 Mart Cuma günü gerçekleştirilen programda Genel Müdür Aynur Gökalp Durna'ya, İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer ve İl Millî Eğitim protokolü eşlik etti.

BURSA (İGFA) - Ziyaret programına Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ederek başlayan Genel Müdür Aynur Gökalp Durna, İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer'i makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından İl Millî Eğitim Müdür Yardımcılarının da katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Bursa genelinde devam eden okul inşaatları, deprem güçlendirme çalışmaları ve planlanan yeni eğitim yatırımları hakkında kapsamlı bir değerlendirme yapıldı.

Okul Ziyaretleri ve Ramazan Etkinlikleri

İl Müdürlüğündeki temaslarının ardından saha programına başlayan Genel Müdür Aynur Gökalp Durna'ya, İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, İl Millî Eğitim Yardımcıları Mustafa Korkmaz, Bülent Altıntaş ve Abdülkadir Çınar ile ziyaret edilen ilçelerin İlçe Millî Eğitim Müdürleri eşlik etti.

Yıldırım İlkokulunu ziyaret ederek okul ziyaretlerine başlayan heyet daha sonra Osmangazi ilçesi Şehit Köksal Kaşaltı İmam Hatip Ortaokulunu ve Hayme Ana Anaokulunu ziyaret ederek okullarda düzenlenen geleneksel Ramazan ayı etkinliklerini ve öğrencilerin hazırladığı gösterileri ilgiyle izledi. Özellikle Anaokulu öğrencilerinin geleneksel kıyafetler ve davullar eşliğinde sergilediği performansları ilgiyle izleyen Genel Müdür Aynur Gökalp Durna, kültürel değerlerin okullarda yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öğretmenler Odası Ziyaretleri

Programın öğleden sonraki bölümünde heyet, Osmangazi ilçesinde bulunan Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Mudanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki atölyeleri ziyaret ederek öğrencilerin çalışmalarını yerinde gözlemledi. Osmangazi ilçesindeki Bursa Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu ile Mudanya ilçesi 12 Eylül İlkokulunda öğretmen ve yöneticileriyle bir araya gelen Genel Müdür Aynur Gökalp Durna, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hakkında değerlendirmelerde bulunulmasının ardından 'Maarifin Kalbinde Ramazan' etkinliklerine katılım sağladı.

Öğrenciler Bakan İle Görüşerek Bayramlaştı

Program kapsamında 1468 yılında kurulan ve Türkiye'nin en eski ortaokulu olma özelliği taşıyan Osmangazi ilçesi Hocailyas Ortaokuluna gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler, Bakan ile görüntülü görüşme gerçekleştirerek sohbet etti. Öğrencilerin Bakan ile bayramlaşması esnasında samimi anlar yaşandı.

İftar Programı

Bursa'daki yoğun programına akşam saatlerinde Osmangazi ilçesi Muradiye Turizm MTAL Uygulama Oteli'ne geçerek devam eden Genel Müdür Aynur Gökalp Durna, düzenlenen iftar programına katıldı. MEBİ Temel Eğitim Ekibi ile iftar sofrasında buluşan Sayın Aynur Gökalp Durna, Ramazan ayının manevi ikliminde eğitim ailesiyle bir araya gelerek Bursa ziyaretini tamamladı.