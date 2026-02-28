Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltip, refahını arttıracak adımlar atacaklarını söyledi.

İSTANBUL (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'nde katıldığı Çınarlarımızla Vefa İftarı Programı'nda emeklilere müjde verdi.

Şefkat yuvası olarak hizmet eden Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'nde, Çınarlarımızla Vefa İftarı Programı'nı gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Işıkhan, 'Geçmişimize, bugünümüze ve yarınlarımıza ışık tutan kıymetli emektarlarımızla, büyüklerimizle bereket ayı Ramazan-ı Şerif'te aynı sofranın huzurunu paylaştık. Tüm çınarlarımıza; sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeyi, kıymetli büyüklerimiz için çalışmayı sürdüreceğiz.' dedi.

Emeklilere müjde veren Bakan Işıkhan, 'Önümüzdeki dönemde emeklilerimizin yaşam standartlarını yükseltip, refahını arttıracak adımlar atacağız. Yapılan düzenlemelerimizle merkezine insanı koyarak, 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın güvencesi ve sığınağı olmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.