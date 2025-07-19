Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit ilçesinin gözde turizm merkezlerinden olan Altınkum Sahili’nde plaj voleybolu sahası oluşturarak, vatandaşların talebine anında cevap verdi.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, halkın ihtiyaç ve taleplerine en hızlı şekilde cevap veriyor. Özellikle yazın nüfusu artan tatil bölgelerinde vatandaşların konforu ve rahatı için ekipleri seferber eden Başkan Akın öncülüğünde Edremit’in Altınkum Mahallesi’nde vatandaşların talep ettiği plaj voleybolu sahası oluşturuldu. Bölge halkının yazın hem serinlemesi hem de eğlenebilmesi için plaj voleybol sahalarını genişleten Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet rotalarından biri de Altınkum oldu. Edremit ilçesinin Altınkum Mahallesinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda sahile plaj voleybolu sahası tahsis edildi. Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı voleybol sahasının ilk olarak sınırları çizildi. Daha sonra sınırları belirlenen saha takozlarla çevrildi. Akabinde file direkleri dikilen voleybol sahasının bakımları yapılarak saha tamamlandı.

KIZGIN KUMLARDAN SERİN SULARA

Yapımı tamamlanan plaj voleybolu sahası vatandaşların hizmetine sunulurken özellikle gençler sahadan oldukça memnun kaldı. Tatil yaparken aynı zamanda spor da yapmak isteyen vatandaşlar için oldukça keyifli hale gelen Altınkum Sahili yerli ve yabancı turistlerden de tam not aldı. Yazın sıcağında voleybol oynadıktan sonra serin sulara atlayan gençler hem sporunu yapıyor hem de denizin tadını çıkarıyor.