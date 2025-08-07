Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Futbol Federasyonunun daveti ve onayıyla yüzlerce kulüp arasından seçilerek Akademi Ligi’nde yer almaya hak kazandı. Kadrosunu güçlendirmek için yetenek avına çıkan mavi-yeşilliler, seçmelere başlıyor. Ekipte yer almak isteyen gençler 8 Ağustos Cuma gününe kadar başvuruda bulunabilecek.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın liderliğinde önemli başarılara imza atan şehrin takımı Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Futbol Federasyonunun daveti ve onayıyla, Akademi Ligi’nde mücadele etmeye hak kazandı. Yüzlerce kulüp arasından seçilen mavi-yeşilli ekip, genç yetenekleri Türk futboluna kazandırırken, Balıkesir’i de gururla temsil ediyor. Kadrosunu güçlendirmek için harekete geçen Balıkesir BŞB, yetenekli gençlere ulaşmayı hedefliyor. Yeni sezon öncesi seçmelere başlayan mavi yeşilli ekip, futbol tutkunu yetenekli gençleri bekliyor.

“GENÇLERİMİZİ BU HEYECANA ORTAK OLMAYA DAVET EDİYORUZ”

Bu prestijli ligde, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor; U14, U15, U16 ve U17 yaş kategorilerinde sahaya çıkacak. Mavi-yeşililer, genç yeteneklerin gelişimine katkı sunmayı ve Türk futboluna değerli sporcular kazandırmayı hedefliyor. Akademi Ligi’nde yer almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Burç Özoğuz, “Takım olarak Türk futbolu adına önemli bir aşamadan geçerek Akademi Ligi’nde yer almaya hak kazandık. Yüzlerce kulüp arasından seçilmemiz de bizi çok gururlandırdı. Şehrimizin spordaki başarılarını artırmayı hedeflerken Türk futboluna da genç yetenekler kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda yetenekli gençlerimize ulaşmak için seçmelerimiz olacak. Tüm genç futbolcuları bu heyecana ortak olmaya, hayallerine bir adım daha yaklaşmaya davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kulübün altyapısına yeni yetenekler kazandırmayı hedefleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, genç sporcular için seçmeleri başlatıyor. Yeni sezonda takımda yer almak isteyenler, 8 Ağustos 2025 Cuma gününe kadar başvuruda bulunabilecek. Seçme tarihleri ise 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 17.00 ve 10 Ağustos 2025 Pazar günü saat 10.00’da olarak belirlendi. Seçmelere katılmak isteyen sporcuların velileri ilgili yaş grubundaki antrenörlerle iletişime geçerek başvuruda bulunabilecek. 2012-2013 doğumlu öğrenciler için Selçuk Akın- 0532 430 60 37, 2011 doğumlu öğrenciler için Emre Özdemir- 0543 729 72 96, 2010 doğumlu öğrenciler için Enes Malik Yıldırım 0531 382 72 61 ve 2009 doğumlu öğrenciler için Eyüp Ensar Bayatlı- 0543 789 74 76 iletişim numarasından kayıtları alacak. Takımda yer almak isteyen yetenekli gençler, ayrıca Balıkesir Büyükşehir Belediyesporun seçmelerine ilişkin tüm detayları resmi sosyal medya hesaplarından ve https://balikesirbbsk.com/ internet sitesinden takip edebilecek.