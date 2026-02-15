Balıkesir'de Ayvalık Belediyesi'nin sağlıklı yaşamı teşvik eden sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında başlattığı ücretsiz yoga kursları, büyük ilgi gördü.

BALIKESİR (İGFA) - Her yaştan ve her seviyeden katılımcıya hitap edecek şekilde düzenlenen kurslara kadınlar yoğun ilgi gösterirken, açılan kontenjanlar kısa sürede doldu.

Uzman eğitmen eşliğinde gerçekleştirilen derslerde katılımcılar, esneklik, denge ve nefes teknikleri üzerine çalışıyor.

Altınova, Ayvalık merkez ve Küçükköy'de düzenlenen kurslar, farklı mahallelerden vatandaşların erişimini kolaylaştırarak geniş bir katılım profili sağladı.

Ayvalık Belediyesi'nin ücretsiz olarak sunduğu bu hizmet, kent yaşamında sağlıklı ve aktif bir yaşam tarzının desteklenmesi adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.