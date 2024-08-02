Bursa’nın yenilenmiş sahiliyle dikkat çeken Gemlik, balık ekmek müdavimlerinin bir numaralı tercihi oluyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Gemlik ilçesi, uzun sahil şeridi ve temiz havası ile yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Gemlik, çeşitli lezzetlerinin yanı sıra balık ekmek müdavimlerinin de bir numaralı tercihi oluyor.

Gemlik sahillerinde balık ekmekler, vatandaşa 150 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Sahil boyunca sıralanan restoranlar, zengin balık çeşitleri ve iddialı mezeleriyle her damak zevkine hitap etmeyi başarıyor.

Balık tutkunları, menülerde yer alan hamsi, istavrit, uskumru, mezgit gibi taze balık çeşitlerini de menü şeklinde tatma imkânı buluyor.