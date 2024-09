İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bulunan okulların tadilat, mekanik bakım onarım, spor alanı ve bahçe düzenlemesi, iç ve dış cephe boyası ihtiyaçlarını tamamlayan Bakırköy Belediyesi, çocukların hijyenik bir ortamda eğitim görmeleri için temizlik ihtiyaçlarını da karşılamaya başladı.İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, sosyal belediyecilik ilkesi doğrultusunda ilçedeki okullara destek olmaya devam ediyor.

Yaz tatilinde okulların tüm bakım ve onarımlarını yaptıran Başkan Ovalıoğlu, çocukların temiz ve hijyenik bir ortamda eğitim görmeleri için temizlik personellerini okullarda görevlendirdi. Okullarda çalışmaya başlayan temizlik görevlileri okulları baştan aşağı temizliyor. Eğitim dönemi boyunca okullarda çalışmaya devam edecek görevliler, okulları Bakırköy’e yakışır halde tutacak.

“HER ŞEY ÇOCUKLARIMIZIN DAHA HİJYENİK VE TEMİZ BİR ORTAMDA EĞİTİM ALMALARI İÇİN”

Bakırköylü çocuklara her alanda destek olmaya devam edeceğini ifade eden Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, “Çocuklarımızın Bakırköy’e yakışır bir ortamda eğitim görmeleri için yaz ayında okullarımızın bakım ve onarımlarını yaparak yeşil alanlarını düzenlemiştik. Okulların açılmasıyla temizliklerini yaptığımız okullara desteğimizi sürdürme kararı aldık. Bakırköy Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli personellerimiz okullarda olmaya devam edecek. Her şey çocuklarımızın daha hijyenik ve temiz bir ortamda eğitim almaları için. Onlara her alanda destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.