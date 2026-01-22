Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kahramanmaraş'ta bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde bir hemşirenin bebeğe şiddet uyguladığı iddiasına ilişkin yaptığı açıklamada, olayın vicdanları yaraladığını belirterek adaletin eksiksiz şekilde tecelli edeceğini vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kahramanmaraş'ta bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde savunmasız bir bebeğe yönelik şiddet uygulandığı iddiasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Görüntülerin kamuoyuna yansımasının ardından konuşan Tunç, olayın toplum vicdanını derinden yaraladığını ifade etti.

Bakan Tunç, yaşamı korumakla yükümlü bir kişinin, en korunmasız bir cana zarar vermesinin yalnızca bireysel bir suç olmadığını belirterek, bunun aynı zamanda insanlığa ve mesleki etik değerlere karşı işlenmiş ağır bir ihlal olduğunu vurguladı.Açıklamada, bebeği yaraladığı iddiasıyla söz konusu hemşirenin Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılamasının devam ettiği bilgisi paylaşıldı. Yargı sürecinin titizlikle sürdürüldüğünü belirten Tunç, bu tür olaylara karşı hukukun kararlılıkla işletileceğini ifade etti.

https://twitter.com/yilmaztunc/status/2014339707648290959

Adalet Bakanı Tunç, 'Hepimizi derinden üzen ve asla kabul edilemeyecek bu şiddet olayıyla ilgili adalet, hiçbir tereddüde yer bırakmadan tecelli edecektir.' ifadelerini kullandı.