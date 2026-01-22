Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Girişimci İş İnsanları Konfederasyonu'nun 7. Olağanüstü Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin teknoloji, savunma sanayi, ihracat ve istihdam alanlarında önemli bir dönüşüm yaşadığını vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Girişimci İş İnsanları Konfederasyonu'nun 7. Olağanüstü Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin artık kendi teknolojisini üreten, geliştiren ve dünyaya ihraç eden bir ülke konumuna geldiğini söyledi. Erdoğan, 'Birileri halen hazmetmekte zorlansa da, artık kendi teknolojisini üreten, tasarlayan, geliştiren ve bunları tüm dünyaya ihraç eden bir Türkiye gerçeği var. Büyüme ve ihracat rakamlarında rekorlar kıran, küresel konumunu her geçen gün güçlendiren bir Türkiye var.' ifadelerini kullandı.

Milli elektrikli otomobil Togg'a da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Fabrikası yok dedikleri Togg, bugün yalnızca ülkemizde değil, Avrupa yollarında da yerini alıyor' dedi. Savunma sanayisinde gelinen noktaya dikkat çeken Erdoğan, uçaklar, helikopterler, İHA ve SİHA'lar ile deniz platformlarının dünyanın dört bir yanında yoğun talep gördüğünü ve siparişlere yetişmekte zorlanıldığını belirtti.

Hükümet olarak üretimi, istihdamı ve ihracatı desteklemeye devam ettiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Biz, üretenin, istihdam sağlayanın ve ihracat yapanın her zaman yanındayız. Türkiye'ye katma değer üreten herkes hükümetimizin tam desteğine sahiptir.' diye konuştu.

Ekonomiye yönelik destek paketlerine ilişkin bilgi veren Erdoğan, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi programının büyüklüğünün 500 milyar liraya çıkarıldığını, yüksek teknolojili üretimi teşvik etmek amacıyla HIT-30 Programı'nın devreye alındığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatçıların günlük reeskont kredi limitinin 4,5 milyar liraya yükseltildiğini, 2025 yılında ihracatçılara 1 trilyon liranın üzerinde reeskont kredisi kullandırıldığını ifade etti. Ayrıca, KOBİ'ler için Hazine destekli kefalet paketlerinin hayata geçirildiğini, çiftçilerin kredi maliyetlerinin yüzde 70'inin, esnafın kredi maliyetinin ise yarısının bütçeden karşılandığını belirtti.

Asgari ücret desteğinin bin 270 liraya çıkarıldığını söyleyen Erdoğan, istihdamını koruyan KOBİ'lere çalışan başına verilen aylık desteğin 2.500 liradan 3.500 liraya yükseltildiğini ve bu uygulamaya büyük ölçekli firmaların da dâhil edildiğini kaydetti. Erdoğan ayrıca, ihracatçılara bu yıl 45 milyar lira hibe desteği verileceğini açıkladı.

'TÜRKİYE YENİ DÜNYA DÜZENİNİN KUTUP BAŞLARINDAN BİRİ OLACAK'

Konuşmasında küresel gelişmelere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden şekillenen dünya düzeninde Türkiye'nin önemli aktörlerden biri olacağını vurguladı. Erdoğan, 'Yeniden şekillenen dünya düzeninde kutup başlarından biri inşallah Türkiye'miz olacak. Komşumuz Suriye'de olduğu gibi, fedakârlıklarımızın ve doğru tarafta durmanın karşılığını alacağımız yeni bir döneme giriyoruz.' dedi. Geçmişte eleştirilen politikaların bugün daha iyi anlaşıldığını ifade eden Erdoğan, 'Bugün bizi anlamadığı için eleştirenler, yarın büyük bir mahcubiyetle hakkımızı teslim etmek zorunda kalacak. Ülkemiz, milletimiz ve gençlerimiz için verdiğimiz mücadelenin değeri gelecekte daha net görülecek' diye konuştu.

TÜGİK Genel Başkanı Erkan Güral, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'elif ve vav' harflerinin yer aldığı hediye takdim edildiği programda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da hazır bulundu.