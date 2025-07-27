Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa’da devam eden orman yangınlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde dün 84 yangınla mücadele edildiğini belirterek, Ekim 2025’e kadar hem yetkililerin hem de vatandaşların teyakkuzda olması gerektiğini vurguladı. Yangınların önlenmesinin en etkili yöntem olduğunu ifade eden Yumaklı, piknik alanlarında ateş yakılmaması çağrısında bulundu.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Gürsu ve Kestel ilçelerinde devam eden orman yangınlarını yerinde inceleyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Bursa Valisi Erol Ayyıldız ile birlikte Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Harekat Merkezi’nde basın açıklaması yaptı.

Bakan Yumaklı, Türkiye genelinde dün 36’sı ormanlık, 48’i orman dışı alanda olmak üzere toplam 84 yangınla mücadele edildiğini belirterek, “Riskli günlerden geçiyoruz. Bu durum 2-3 gün sonra duracak gibi değil. Ekim 2025’e kadar sadece bizler değil, tüm vatandaşlarımız teyakkuz halinde olmalı” dedi.

Yangınların önlenmesinin önemine dikkat çeken Bakan Yumaklı, “En maliyetsiz, en kolay, hiçbir bedeli olmayan yangın söndürme metodu, yangının çıkmasını engellemektir. Ülkemizin doğal güzelliklerini, ekosistemi ve canlıları yok etmeye bir kıvılcım yeter. Vatandaşlarımızdan bu konuda hassasiyet bekliyoruz.” diye konuştu.

Bakan Yumaklı, özellikle hafta sonu piknik alanlarına gidecek vatandaşlara seslenerek, “Lütfen kapalı alanlar dışında ateş yakmayalım. Ateş yakmadan da pikniğin keyfini çıkarabiliriz” dedi.

Yangın riskinin yüksek olduğu bölgelerde, özellikle Marmara’nın güneyi, Ege’nin kuzeyi ve Batı Karadeniz’de dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Bu arada Bursa’daki yangınlara 6 uçak, 4 helikopter ve 694 kara aracıyla 1.961 personelin müdahale ettiğini belirten Yumaklı, Kestel’deki yangının iyiye gittiğini ve akşamüstü daha olumlu haberler alınabileceğini ifade etti. Gürsu'a Karahıdır, İğdir ve Avdancık mahallelerinde toplam 480 haneden 1.765 vatandaşın güvenli bölgelere tahliye edildiğini de ekledi.

https://twitter.com/iletisim/status/1949413283712118953

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu ise ekiplerin ve vatandaşların yoğun çabasıyla yangının kontrol altına alınması için çalışıldığını belirterek, “Tüm kurumlarımız ve vatandaşlarımızla bu yangını söndüreceğiz. Allah beterinden korusun” dedi.