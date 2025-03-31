İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da şehit ailesini ziyaret etti.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, Yerlikaya, 6 yıl önce Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye'de şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Yunus Mermer'in ailesini ziyaret etti.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında, "Ramazan Bayramı’nda kahraman şehidimizin ailesini ziyaret ettik. Bu mübarek günde şehidimizin annesi Nejla ablamız, babası Recep ağabeyimiz, kardeşleri Veysel ve Fatma Zehra’yla kahramanımız için dualar ettik. Kahraman şehidimizin makamı âli olsun. Vatanımız için, bayrağımız için, ülkemizin huzur ve güvenliği için fedayı can eyleyen tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Aziz hatıraları asla unutulmayacak" ifadelerini kullandı.