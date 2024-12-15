İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye'nin özgürlüğe kavuşmasından sonra 9-13 Aralık tarihlerinde Türkiye'deki 7 bin 621 Suriyeli'nin ülkesine döndüğünü açıkladı.ANKARA (İGFA) - Türkiye'de bulunan tüm Suriyelilerin adres tahkikatlarını gerçekleştirdiklerini ve adres güncelleme işlemlerini tamamladıklarını açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'den gönüllü, onurlu ve düzenli olarak geri dönüş yapan Suriyeli sayılarını tek tek açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmadan önce 6-8 Aralık tarihlerinde Türkiye'den geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısının 726 olduğunu belirtirken, rejimin devrilmesi ardından 9 Aralık'tan 13 Aralık'a kadar toplamda 7 bin 621 Suriyelinin ülkesine döndüğünü bildirdi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1868041256800248059

Bakan Yerlikaya, "Göç yönetimini; insan hak ve hürriyetlerine saygılı, medeniyet değerlerimize bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden taviz vermeyen bir anlayışla yönetiyoruz, yönetmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE 2 MİLYON 938 BİN 261 KORUMA ALTINDA SURİYELİ BULUNUYOR

“Komşumuz Suriye’deki gelişmeleri de yakından takip ediyoruz." diyerek TBMM Genel Kurulu, 2025 Yılı Bütçe görüşmelerinde konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Milyonlarca insanı ‘’sığınmacı’’ yapan Esed’in, Ülkesinden kaçarak: bir ‘’sığınmacı’’ durumuna düşmesini; tarih, elbette yazacaktır" dedi.

Bakanlık verilerine Türkiye'ee 30 Kasım 2024 tarihi itibariyle; 1 milyon 247 bin 432 Halepli, 189 bin 673 İdlipli, 107 bin 103 Deyrizorlu, 104 bin 129 Hamalı, 97 bin 121 Hasekeli, 89 bin 228 Şamlı, 84 bin 913 Rakkalı, 70 bin 886 Humuslu, 31 bin 60 Lazkiyeli, 39 bin 500 diğer illerden ve 877 bin 216 Türkiye’de doğan Suriyeli olmak üzere, toplamda 2 milyon 938 bin 261 geçici koruma altında olan Suriyeli bulunuyor.”