Konya Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınmayı desteklemek ve tarımsal üretimi artırmak amacıyla Konyalı çiftçiye desteği sürüyor.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, kurak koşullara dayanıklı, az girdiyle yetişebilen ve toprağı iyileştiren baklagil türlerinin üretimde yaygınlaştırılması için ilk kez sertifikalı kırmızı ve yeşil mercimek tohumu dağıtımı gerçekleştiriyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 'İklim dostu, sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması açısından önemli adımlar atıyoruz. Benzer desteklerle çiftçilerimizin yanında olmaya ve verimli, sürdürülebilir, doğa dostu üretim modellerini yaygınlaştırmaya devam edeceğiz' dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarımda öncü ve örnek çalışmaları hayata geçirerek Konya ve ülke ekonomisine katma değer sağlamaya devam ettiklerini söyledi.

Tarıma ve tarımsal projelere büyük önem verdiklerini belirterek, her zaman çiftçinin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Altay, 'Tarımsal üretimi çeşitlendirmek, nadas alanlarını üretime kazandırmak ve çiftçilerimizin gelir düzeyini artırmak amacıyla ilk kez sertifikalı kırmızı ve yeşil mercimek tohumu dağıtımı gerçekleştirdik. Bu destekleme ile az su tüketen, kurak koşullara dayanıklı, az girdiyle yetişebilen ve toprağı iyileştiren baklagil türlerinin üretimde yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. İklim dostu, sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması açısından önemli adımlar atıyoruz. Benzer desteklerle çiftçilerimizin yanında olmaya ve verimli, sürdürülebilir, doğa dostu üretim modellerini yaygınlaştırmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

TARIMSAL ÜRETİME, TOPRAĞIN İYİLEŞTİRİLMESİNE, EKONOMİK VE ALANA KATKI SAĞLANIYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmayla kuraklığa dayanıklı mercimek üretimi sayesinde su kaynaklarının verimli kullanımı sağlanacak. Nadas alanlarının üretime kazandırılmasıyla tarım arazilerinin etkin kullanımı artacak. Yine sertifikalı tohumlarla yüksek verim ve kaliteli ürün elde edilmesi hedefleniyor.

49 BİN KİLOGRAM SERTİFİKALI MERCİMEK TOHUMU DAĞITILIYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi, sertifikalı ve yüksek verimli çeşitlerden seçilen 43 bin 50 kilogram kırmızı mercimek ve 6 bin kilogram yeşil mercimeği üreticilere dağıtmaya başlandı. Böylece Konya'da 2 bin 870 dekarı kırmızı mercimek, 400 dekarı yeşil mercimek olmak üzere 3 bin 270 dekar tarım alanı üretime kazandırıldı.

İklim dostu, sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması açısından önemli bir adım olan projeyle, baklagillerin üretimdeki payının artırılarak hem çevresel sürdürülebilirlik sağlanmasına hem de tarımsal üretim çeşitliliğine katkı sağlanıyor.

Mercimek bitkisi, köklerinde bulunan rhizobium bakterileri sayesinde havadan azot bağlayarak toprağın azot içeriğini doğal yolla artırıyor. Bu özellik, sonraki ekim dönemlerinde gübre ihtiyacını azaltarak, toprağın doğal dengesinin korunmasına yardımcı oluyor.

Proje ile çiftçilerin üretim maliyetleri düşerken gelirlerinin artması hedefleniyor. Yerli ve sertifikalı tohum kullanımıyla dışa bağımlılık azalacak, kadın ve genç üreticilerin desteklenmesiyle kırsal kalkınmaya katkı sağlanacak.