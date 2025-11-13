Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gürcistan Altyapı Bakanı Revaz Sokhadze ile bir araya geldi. Görüşmede, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen ve 20 askeri personelin şehit olduğu uçak kazası nedeniyle Gürcistan'ın taziye mesajları iletildi. Uraloğlu, Gürcistan makamlarına gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.

Gürcistan Altyapı Bakanı Sokhadze, kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirerek Türkiye'ye taziyelerini iletti. Bakan Uraloğlu, '20 vatan evladımızın şehit düştüğü elim uçak kazası dolayısıyla ülkemize taziyelerini ileten Sayın Bakana ve Gürcistan makamlarına, gösterdikleri hassasiyet ve destekleri için teşekkür ediyorum. Bu vesileyle aziz milletimize bir kez daha başsağlığı diliyorum.' ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Gürcistan'ın yalnızca komşu ülkeler değil, aynı zamanda Avrupa ile Asya arasındaki ulaşım ağlarında tamamlayıcı iki stratejik ortak olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin Gürcistan'ın en büyük ticaret ortağı konumuna geldiğini söyledi.

Bölgesel kalkınma ve refahın artırılması hedefiyle yürütülen iş birliklerinin önemine değinen Uraloğlu, 'Ülkelerimiz arasındaki iş birliğiyle Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı gibi önemli projeler hayata geçirildi.' dedi.

Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan ulaştırma projelerine de değinen Bakan Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrasya Tüneli ve Marmaray gibi dev yatırımlarla iki kıta arasında kara bağlantısının altı noktadan sağlandığını vurguladı.

Bakü-Tiflis-Kars hattının kapasitesini artırmaya yönelik yeni çalışmaların planlandığını da açıklayan Bakan Uraloğlu, 'Gürcistan'daki Ahılkelek İstasyonu ile Kars Lojistik Merkezi arasında ray açıklığı uyumlu ikinci bir demiryolu hattı kurulması, yük akışını hızlandıracaktır.' ifadelerini kullandı.

Türk müteahhitlerinin uluslararası alandaki başarılarını da paylaşan Uraloğlu, bugüne kadar 137 ülkede 12 bin 461 proje ve 530 milyar dolarlık iş hacmi gerçekleştirildiğini belirterek, 'Dünyanın en büyük 250 müteahhitlik firması listesinde 43 Türk firması yer alıyor. Bu sayıyla Çin'den sonra en fazla firması olan ülkeyiz. Gürcistan'da da 5,6 milyar dolar değerinde 304 proje üstlenerek ülkenin altyapı gelişimine önemli katkılar sağladık.' dedi.