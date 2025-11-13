Yapay zekâ destekli gayrimenkul platformu Endeksa, Ekim 2025 konut verilerini açıkladı. Türkiye genelinde satılık konut fiyatları nominal olarak artarken, enflasyondan arındırıldığında yıllık bazda reel düşüş gözlendi. Ekim ayında yatırımcıya en çok kazandıran iller Diyarbakır, Çanakkale ve Samsun oldu.

İSTANBUL (İGFA) - Ekim 2025 Konut Değer Raporu'na göre, Türkiye genelinde satılık konut fiyatları yıllık yüzde 29,2, aylık bazda ise yüzde 2,5 artış gösterdi. Ancak enflasyon etkisi göz önüne alındığında fiyatlar yıllık bazda yüzde 2,9, aylık bazda yüzde 0,4 düştü.

Ortalama konut metrekare satış fiyatı 36 bin 223 TL, ortalama konut fiyatı ise 4,5 milyon TL olarak hesaplandı. Konut yatırımının geri dönüş süresi 13 yıl olarak belirlendi.

Ekim ayında Türkiye genelinde 164 bin 306 konut satıldı. Satış adedi geçen senenin aynı ayına göre yüzde 0,5 düşerken, Ocak-Ekim 2025 döneminde satışlar yüzde 16,2 artarak 1 milyon 293 bin 33 oldu. Bu dönemde ipotekli (kredili) konut satışlarında yüzde 64,0 artış dikkat çekti.

Sektör temsilcilerinden Görkem Öğüt, rapora ilişkin yaptığı değerlendirmede 'Ekim ayında satışlarda küçük bir gerileme olsa da, yılın ilk 10 ayında kaydedilen artış, konut talebinin güçlü seyrini koruduğunu gösteriyor. Fiyatlarda ise nominal artışın aksine, enflasyondan arındırıldığında Şubat 2024'ten beri reel gerileme devam ediyor. Bu, piyasanın normalleştiğini ve yatırım odaklı alımların yerini kullanıcı odaklı talebin aldığını gösteriyor' dedi.

EN FAZLA DEĞER ARTIŞI DİYARBAKIR, ÇANAKKALE VE SAMSUN'DA

Ekim ayında yatırımcıya en çok kazandıran iller Diyarbakır, Çanakkale ve Samsun oldu. Diyarbakır'da yıllık nominal artış yüzde 54,6, reel artış yüzde 16,1 olarak kaydedildi. Çanakkale'de nominal artış yüzde 42,0, Samsun'da ise nominal artış yüzde 41,2 olarak belirlendi.

FİYAT ARTIŞININ DÜŞÜK OLDUĞU İLLER HATAY, MUĞLA VE AYDIN

En düşük değer artışları Hatay, Muğla ve Aydın'da gerçekleşti. Hatay'da nominal artış yüzde 14,7, Muğla'da yüzde 20,6, Aydın'da ise yüzde 23,2 oldu. Ancak enflasyondan arındırıldığında bu illerde fiyatlar reel olarak düştü. Muğla, Türkiye'nin en yüksek ortalama konut fiyatına sahip illerinden biri olarak 9,8 milyon TL ile öne çıkıyor.

4 BÜYÜK ŞEHİRDE FİYATLAR

Ankara: Nominal artış yüzde 37,1, reel artış yüzde 3,0, ortalama konut fiyatı 4,2 milyon TL

İstanbul: Nominal artış yüzde 29,8, reel düşüş yüzde 2,4, ortalama konut fiyatı 6,3 milyon TL

İzmir: Nominal artış yüzde 27,8, reel düşüş yüzde 3,9, ortalama konut fiyatı 5,9 milyon TL

Bursa: Nominal artış yüzde 27,0, reel düşüş yüzde 4,6, ortalama konut fiyatı 4 milyon TL

Öte yandan Türkiye genelinde kiralık konut fiyatları da yıllık bazda yüzde 28,8 artarken, aylık bazda yüzde 0,5 düştü.

Reel olarak yıllık yüzde 3,2, aylık yüzde 3,3 azalış kaydeden kiralık konutların ortalama metrekare fiyatı 229 TL, ortalama kirası ise 24 bin 923 TL olarak belirlendi.