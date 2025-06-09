Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail’in Gazze’ye insani yardım taşıyan Madleen Gemisi’ne düzenlediği saldırıyı kınadı. Soykırımcı rejimin uluslararası hukuku çiğnediğini belirten Bakan Tunç, suçluların adalet önüne çıkarılmasını talep etti.ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail’in Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Madleen Gemisi’ne yönelik saldırısına sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Tunç, İsrail’in hukuk tanımazlığını bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, saldırının yalnızca silahsız sivil gönüllüleri değil, insanlığın ortak vicdanını da hedef aldığını belirtti.

Bakan Tunç, Madleen gemisindeki insan hakları savunucularına yapılan saldırının tüm insanlığa yönelmiş bir saldırı olduğunu kaydetti. "Soykırımcı İsrail, bu alçaklıkla ahlak ve vicdan yoksunluğunu dünyaya göstermiştir” diyen Bakan Tunç, İsrail’in yıllardır sistematik saldırılarla Filistin halkını, uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler kararlarını çiğnediğini ifade ederek, “Çocukları öldüren, yardım gemilerine saldıran, gazetecileri ve sağlık çalışanlarını hedef alan bu alçaklık cezasız kalmamalıdır” dedi.

https://twitter.com/yilmaztunc/status/1932014439768658037

Gazze’de 55 bin masum insanın hayatını kaybettiğini hatırlatan Bakan Tunç, “Bebek katili İsrailli yöneticiler, hukuk önüne çıkarılarak hak ettikleri cezayı almalıdır” diyerek uluslararası adaletin gerekliliğine vurgu yaptı.