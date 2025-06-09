TR Düşünce Kulübü, Gazze’ye insani yardım taşıyan Madleen Gemisi’ne tam destek verdi; Genel Başkan Ercan Yakut, gemiyi insanlık onurunun ve küresel adalet arayışının sembolü olarak niteledi.BURSA (İGFA) - Bursa'da faaliyet göstere TR Düşünce Kulübü, Gazze’ye yönelik ambargo ve saldırılara karşı insani yardım taşıyan Madleen Gemisi’ne destek mesajı yayımladı.

Kulübün Genel Başkanı Ercan Yakut, geminin sadece yardım değil, insanlığın vicdanını temsil ettiğini vurguladı.

Mazlumların katline isyan eden bu yolculuğun insanlık onurunun diri olduğunu dünyaya haykırdığını belirten Yakut, "Madleen Gemisi, Hz. Nuh’un gemisi gibi yeni bir umudun işaretidir" diyerek, geminin küresel adalet arayışının sembolü olduğunu belirtti.

TR Düşünce Kulübü’nün bu yolculuğun sonuna kadar destekçisi olduğunu ifade eden Yakut, “İnsanlık ortak bir amaç için birleştiğinde umut vardır. Bu kutlu sefer, tarihe karşı bir görevdir. Yaşasın insanlık onuru, var olsun özgür Filistin!” sözleriyle açıklamasını tamamladı.