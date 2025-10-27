İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde düzenlenen resmi törenle karşılandı. Starmer'in makam aracı, Külliye önündeki cadde boyunca süvariler tarafından karşılandı ve protokol kapısına kadar eşlik edildi.

ANKARA (İGFA) - İngiltere Başbakanı Starmer, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Starmer'i Külliye'nin ana giriş kapısında karşıladı. İki lider tören alanındaki yerlerini aldıktan sonra bando, Türkiye ve İngiltere milli marşlarını seslendirdi. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini simgeleyen bayraklar ve askerler de yer aldı; ayrıca 21 pare top atışı gerçekleştirildi.

Tören, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkinin önemini vurgulayan resmi bir karşılama olarak kayda geçti.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1982803837317423375

İki lider daha sonra başbaşa görüşmeye geçti.

Yapılacak görüşmelerde, yakın müttefiklik temeline dayanan, stratejik boyuttaki Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınması bekleniyor.