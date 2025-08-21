Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ceza infaz kurumlarının toplumu suçtan koruma ve hükümlüleri topluma kazandırma misyonuyla dönüştürüldüğünü açıkladı. İşyurtları Kurumu aracılığıyla 60 bin hükümlü, 200’den fazla iş kolunda üretim yaparak ekonomiye katkı sağlıyor.ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ceza adaletinin temel amacının toplumu suçtan korumak ve hükümlüleri topluma kazandırmak olduğunu vurguladı.

Sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulunan Bakan Tunç, ceza infaz kurumlarının cezalandırmanın ötesinde, bireyleri iyileştirme, üretim ve dönüşüm merkezi haline getirdiklerini belirtti.

Bakan Tunç, eğitim, mesleki beceri kazandırma ve psikososyal destek programlarıyla hükümlülerin ıslah edildiğini, bu çalışmaların toplumsal barış ve huzura katkı sunduğunu ifade etti.

https://twitter.com/yilmaztunc/status/1958488205453340941

İşyurtları Kurumu’nun faaliyetleriyle cezaevlerindeki insan kaynağının üretime yönlendirildiğini kaydeden Bakan Tunç, 372 İşyurdu Müdürlüğü’nde, 200’den fazla iş kolunda, 1.700 atölye ve tesiste her yıl ortalama 60 bin hükümlü ve tutukluyu istihdam eden kurumun, ülke genelinde İşyurtları’na bağlı 18 restoran, hükümlülere meslek kazandırırken vatandaşlara güvenilir, kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler sunduğunu söyledi.

Bakan Tunç, Ceza İnfaz Kurumları'nı sadece güvenlik değil, umut ve hayata yeniden başlama kapısı haline getirmek için kararlı adımlar atmaya devam edeceklerini söyledi.