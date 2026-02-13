Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK), Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde 2025-2026 yılı kurslarına devam ederken aşçılıktan dikiş nakışa, rölyeften geleneksel el sanatlarına birçok farklı grupta 5 bin 500 kursiyere meslek ve sanat eğitimi veriyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları, Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü uhdesinde açtığı kurslarla vatandaşların bilgi ve beceri yönlerini ortaya çıkarmaya devam ediyor. Altınordu, Ünye, Fatsa, Çatalpınar ve İkizce ilçelerinde faaliyetlerini yürüten ORMEK, vatandaşların boş zamanlarını değerlendirmesinin de ötesinde çeşitli alanlarda meslek sahibi yapıyor.

5 BİN 500 KURSİYER ÜCRETSİZ EĞİTİM ALIYOR

Altınordu, Fatsa, Ünye, Çatalpınar ve İkizce ilçelerinde Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinden eğitimlerini aralıksız sürdüren ORMEK, 2025-2026 eğitim öğretim yılında da önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Eğitimlerine devam eden ORMEK, bu sezon 5 bin 500 kursiyere meslek eğitimleri veriyor. Bir yandan çeşitli alanlarda mesleki bilgi edinen kursiyerler bir yandan da el becerilerini güçlendiren kazanımlar elde ediyor.

Bu kurslarda eğitim alan kursiyerler, kurslarını başarı ile bitirmeleri halinde sertifika almaya hak kazanacak.