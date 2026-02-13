Mardin'de düzenlenen MEB 2. Uluslararası Gastronomi ve Aşçılık Yarışması Güneydoğu Anadolu Bölge Finali'nde genç şef adayları, 'Anne Reçeteleriyle Türkiye Mutfağı' temasıyla geleneksel lezzetleri modern sunumlarla buluşturdu.

MARDİN (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, 'Anne Reçeteleriyle Türkiye Mutfağı' temasıyla düzenlenen yarışmanın bölge finali, Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Diyarbakır ve Mardin'den 4'er, Batman ve Siirt'ten 2'şer okul olmak üzere toplam 12 takım, kültürel mirası yaşatmak için ocak başına geçti.

Öğrenciler hem teknik becerilerini hem de estetik sunumlarını jüri karşısında sergiledi.

Geleneksel lezzetleri çağdaş sunum teknikleriyle harmanlayan öğrenciler, izleyenlerden ve jüriden tam not aldı.

Ödül töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, mutfak kültürünün bir beslenme biçiminden öte, güçlü bir kültürel kimlik olduğunu belirtti. 'Her tarif; bir ailenin hatırasını, bir şehrin dokusunu ve bir milletin ortak hafızasını içinde barındırır' diyen Eyyüpkoca, mesleki eğitimin kültürel değerleri koruma ve geleceğe taşıma misyonuna dikkat çekti.

Düzenlenen görkemli törenle ödüllerine kavuşan gençler, tören sonunda Ali Eyyüpkoca tarafından 'yarının mutfak şefleri ve ülkemizin gastronomi elçileri' olarak nitelendirildi.

Yarışma, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve emeği geçenlere teşekkür edilmesiyle sona erdi.