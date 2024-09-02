Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim yılı mesleki çalışma döneminin başlaması dolayısıyla öğretmenlere hitap etti.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim yılı mesleki çalışma döneminin başlaması dolayısıyla öğretmenlere hitap etti. Meslektaşlarına seslenen Bakan Tekin, öncelikle 2023-2024 eğitim öğretim yılındaki fedakârlık, gayret ve emekleri için öğretmenlere teşekkür etti.

Okulların ve eğitim sisteminin kısa vadede çözülmesi gereken sorunlarıyla ilgili olarak yoğun istişareler yapıldığını ve bunların sonunda çeşitli mevzuat değişikliklerine gidildiğini belirten Bakan Tekin, söz konusu değişikliklerin okul yöneticileri tarafından öğretmenlerle paylaşılacağını ifade etti.

Bakan Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim dönemi için illere gönderilen 4 farklı genelgenin önemine vurgu yaparak, "Bunlardan biri genel durumlarla, aldığımız genel düzenlemelerin içeriğine ilişkin sizlerle paylaştığımız bir genelge. İkincisi özellikle son zamanlarda kamuoyunun gündemine sıklıkla gelen şiddet, akran zorbalığı gibi konularda valiliklerin ve il millî eğitim müdürlüklerinin ve okul yöneticilerinin riayet etmesi gereken hususlar, alınması gereken tedbirlerle ilgili bir genelge. Bir diğer genelgemizle ise altını çizerek söylemek istediğim bir şey var: Bu yıl öğretmen arkadaşlarımızın gerek il içi gerekse iller arası özre bağlı yer değiştirmelerin neredeyse tamamını gerçekleştirdik. Gönderdiğimiz üçüncü genelge bu anlamda norm fazlası, ihtiyaç fazlası öğretmen arkadaşlarımızın görevlendirmeleriyle ilgili hususları içeren bir genelgeydi. Dördüncü genelgemiz de bu yıl 2024 -2025 eğitim öğretim yılında heyecanla beklediğimiz Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin uygulamaya dönük aldığımız tedbirler ve bunların okullarımızda, eğitim kurumlarımızda uygulanmasıyla ilgili olarak bir genelge göndermiş olduk. Bunların hepsini yaklaşık bir haftalık zaman dilimi içerisinde gönderdik." dedi.

Bakan Tekin, her bir genelgenin ayrı bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak bu nedenle farkındalık oluşturmak amacıyla her bir genelgenin ayrı gönderildiğini ifade etti. Tekin, öğretmenlerden eğitim öğretim dönemi başlamadan, meslekî çalışma döneminde bu genelgelerin dikkatle okunmasını istedi.

ÖNCELİKLİ GÜNDEM, TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ

Yeni eğitim öğretim yılında gündeme aldıkları üç önemli başlığı öğretmenlerin desteğiyle hayata geçirmek istediklerini belirten Bakan Tekin, "Bizim bu yılki birinci gündemimiz Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin sağlıklı bir biçimde hayata geçirilmesi. İkinci önemli gündemimiz yine kamuoyunun bizden önemli beklentilerinden biri... Bilhassa 28 Şubat sürecinde yaşadığımız sıkıntılar sebebiyle bitme noktasına gelen mesleki ve teknik eğitimde son yıllarda başlatılan atılımları devam ettirecek şekilde çalışmalar yaptık. 10 Ağustos'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi'ni yayımladık. Dolayısıyla bu yıl yeni eğitim öğretim yılında ikinci önemli başlıklarımızdan biri de bu. Üçüncüsü ise eğitim sistemimizin çekirdeğini oluşturan, ilk adımı atan kişiler, velilerimiz. Öğrencilerimizin akademik ve sosyal gelişim süreçlerine katkılarını artırmak üzere okul-veli iş birliğini artırmak, bu yılki önemli gündem maddelerimiz..." diye konuştu.

Bakan Yusuf Tekin, hayata geçirilen tüm projelerin uygulayıcısı olan öğretmenler ile Bakanlık arasındaki uyumun eğitimin kalitesi için büyük bir önem taşıdığını belirterek, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne vurgu yaptı.

Haziran mesleki çalışma döneminde öğretmenlerin bu model üzerinde çalışma imkânı bulduğunu hatırlatan Bakan Tekin, destekleri ve geri bildirimleri için öğretmenlere bir kez daha teşekkür etti.

Bakan Tekin, gündeme alınan önemli bir diğer konunun ise okul ve aile iş birliğini güçlendirilmesi olduğunu vurguladı. Çocukların okuldan çok daha büyük bir zaman dilimini aileleriyle geçirdiğini belirten Tekin, "Çalışmalarımızın ve verdiğimiz eğitimin, amaçladığımız noktaya varması ancak ve ancak velilerimizin de üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesiyle sağlanabilir." dedi.

Öğretmen-öğrenci yaklaşımından da söz eden Bakan Tekin, öğrencilerin özel ve biricik olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: Onların doğruyu eğriden, iyiyi kötüden, güzeli çirkinden ayırmalarını sağlayacak kişi, ailesinden sonra, kimi zamanda ailesinden de önce sizsiniz. Hem rol modeli olduğunuzu hem de iletişim hâlinde olduğunuz her öğrencinin ilham kaynağı olduğunuzu lütfen bir an için aklınızdan çıkarmayın.