Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Bartın'da Valiliği ziyaret ederek il eğitim değerlendirme toplantısına katıldı.ANKARA (İGFA) - Temaslarda bulunmak üzere Bartın'a giden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bartın Valiliğini ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Tekin, ardından Vali Nurtaç Arslan ile makamında görüştükten sonra il eğitim değerlendirme toplantısına katıldı.

Toplantının ardından açıklama yapan Tekin, son yıllarda yapılan eğitim yatırımlarıyla Bartın'da da gerek derslik başına düşen öğrenci gerekse de öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla Türkiye ortalamalarını yakaladıklarını söyledi.

Türkiye ortalamalarının OECD ve dünya ortalamalarına çok yakın hatta birçok gösterge açısından üzerinde olduğunu, bunun mutluluk verici bir tablo olduğunu belirten Tekin, "Tüm bu yatırımların hayata geçirilmesine katkı veren valilerimize, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, il başkanları ve siyasetçilerimize müteşekkiriz. Eğitim ve öğretim altyapısı bu şekilde seferberlik ruhuyla birlikte çalışma azmiyle ancak mesafe katedebilir. Bu anlamda Bartın'da devam eden yatırımlarımız ve tamamlanma tarihleri gibi konuları da değerlendirdik. Önümüzdeki yatırım yılı itibarıyla burada yatırım programımıza alacağımız okulları da değerlendirdik." diye konuştu.



Tekin, Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) 2023 sonuçlarının açıklandığını anımsatarak konuşmasında şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 22 yılda (eğitime) yapılan yatırımlar sayesinde TIMSS sınavlarında hem 4 hem de 8. sınıflar düzeyinde hem matematik hem de fen bilimleri alanında birçok ülkede konuşulan önemli başarı elde etmiş durumdayız. Bu başarımızda emek sarf eden bütün öğretmen arkadaşlarımıza içtenlikle teşekkür ediyorum. Bizim üzerimize düşen, 2002'den itibaren sürekli pozitif yönde seyreden bu gelişme trendini daha iyi bir noktaya taşımak. Bunu yapabilmek için de müfredatımızda güncellemeler içeren, uluslararası anlamda rekabet gücümüzü artırabilecek güncellemeler içeren, yeni bakış açılarını müfredatımıza yansıtan, eğitimde yeni yaklaşımları odağına alan ve bu kapsamda millî ve manevi değerlerine de bağlı, ülkesini seven, ülkesiyle gurur duyan bir kuşak yetiştirmek amacına da matuf olacak şekilde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni hayata geçirdik. İnşallah, bununla beraber hem uluslararası göstergeler açısından hem de toplumun beklentileri açısından eğitim öğretim çıtamızı daha yükseğe çıkarmış olacağız."



Fiziki altyapı itibarıyla yapılanların takdire şayan olduğunu, teknolojik altyapı itibarıyla da okulların tamamında internet erişimine, etkileşimli tahta hizmetine ve dünyanın en zengin içerik portalı olan EBA'ya sahip olduklarını dile getiren Tekin, "Bütün bunlarla çocuklarımız, geleceğimiz güvence altında diyebiliriz. Bu vesileyle Bartın'da da sürece emek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.