Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan dolayısıyla yayımladığı mesajda hem bayramın önemine vurgu yaptı hem de son günlerde yaşanan saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. yıl dönümünün büyük bir sorumluluk bilinciyle idrak edildiğini belirtti. Bakan Tekin, mesajında 14 Nisan'da Şanlıurfa'da ve 15 Nisan'da Kahramanmaraş'ta okullarda yaşanan silahlı saldırılara da değinerek, hayatını kaybeden öğrenci ve öğretmenler için başsağlığı diledi, yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu. Çocukların güvenliğinin öncelikleri olduğunu vurgulayan Tekin, 'Gereken her adım atılacak, hiçbir ihmal alanı karşılıksız bırakılmayacak' ifadelerini kullandı.

Çocukların hızla değişen dünyada hem kendi kimliğini koruyan hem de evrensel değerlerle buluşan bireyler olarak yetişmesinin önemine dikkat çeken Tekin, güçlü bir geleceğin sorumluluk sahibi nesillerle inşa edileceğini belirtti. Mesajında eğitim vizyonuna da yer veren Tekin, 'Türkiye Yüzyılı' hedefi doğrultusunda düşünen, üreten ve değer katan bireyler yetiştirme kararlılığını sürdüreceklerini ifade etti.

Bakan Tekin, mesajının sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanları rahmet ve minnetle andı.