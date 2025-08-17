Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yapay zekâ destekli dijitalleştirilen vergisel işlemlerle bürokratik süreçlerin azaldığını ve mükelleflere daha hızlı, kaliteli hizmet sunulduğunu duyurdu.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yapay zekâ teknolojisinin vergisel işlemlerde kullanımına dikkat çekti.

Faiz indirimleri dijitalleşmenin yolunu açıyor
Bakan Şimşek, “Yapay zekâ ile dijitalleştirilen vergisel işlemler, bürokratik süreçleri azaltıyor ve mükelleflerimize daha hızlı, kaliteli hizmet sağlıyor” dedi.

Söz konusu adımın, vergi süreçlerini kolaylaştırarak vatandaş odaklı hizmet anlayışını güçlendirdiği belirtildi.

Kaynak: İGF