Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında Temmuz ayında 602 firma için izin belgesi düzenledi. 19 firmanın talebine yönelik de dahilde işleme izin belgeleri iptal edildi.ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğlerle, 2025 yılı Temmuz ayına ilişkin ticaret belgeleri kamuoyuyla paylaşıldı.

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı Temuz ayına ait Dahilde İşleme İzin Belgeleri (D1), Yurt İçi Satış ve Teslim Belgeleri (D3), Hariçte İşleme İzin Belgeleri (H1) ile iptal edilen belgelerin listelerini Resmi Gazete’de duyurdu.

Buna göre, geçen ay 602 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken 7 firmaya hariçte işleme izin belgesi, 16 firmaya da yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi.

Firma talebine istinaden 19 dahilde işleme izin belgesi iptal edildi.

Söz konusu tebliğlere ulaşmak için aşağıdaki listelerin linklerine tıklayabilirsiniz.

–– 2025 Yılı Temmuz Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi için tıklayabilirsiniz –– 2025 Yılı Temmuz Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi için tıklayabilirsiniz –– 2025 Yılı Temmuz Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi için tıklayabilirsiniz –– 2025 Yılı Temmuz Ayına Ait Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi için tıklayabilirsiniz