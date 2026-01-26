Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinde hanehalkı, reel sektör ve piyasa katılımcıları nezdinde belirgin düşüş yaşandığını belirterek, dezenflasyon politikalarının kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerindeki düşüş eğiliminin devam ettiğini açıkladı. Şimşek'in paylaştığı verilere göre, 12 ay sonrası enflasyon beklentileri geçen yılın aynı dönemine kıyasla hanehalkında 6,7 puan, reel sektörde 10,9 puan ve piyasa katılımcılarında 3,2 puan geriledi.

Hanehalkı enflasyon beklentilerinin yalnızca Türkiye'ye özgü olmadığını belirten Şimşek, bu durumun tüm ülkelerde enflasyon gerçekleşmelerinin ve eğilimlerinin üzerinde seyrettiğine dikkat çekti.

Piyasanın yıl sonu için yüzde 23,2 seviyesindeki enflasyon beklentisinin hedefin üzerinde olduğunu ifade eden Şimşek, buna rağmen mevcut enflasyon düzeyine kıyasla bu oranın belirgin bir iyileşmeye işaret ettiğini söyledi.

Ocak ayında dönemsel etkiler nedeniyle aylık enflasyonda artış yaşandığını hatırlatan Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yıl genelinde dezenflasyon sürecinde sağlanacak ilerlemeyle birlikte beklentilerin daha da iyileşmesini ve fiyatlama davranışlarındaki katılıkların azalmasını beklediklerini dile getirerek, yapısal adımlarla desteklenen dezenflasyon odaklı ekonomi politikalarının kararlılıkla uygulanmaya devam edeceğini vurguladı.