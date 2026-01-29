İstanbul spor ve magazin dünyasında dikkat çeken bir buluşma yaşandı. Beşiktaş JK kongre üyesi İstanbul Gençlergücü Spor Kulübü ve İstanbul Kartalgücü Spor Kulübü Genç Başkanı Özgür Subaşı, ekranların sevilen yüzü; sunucu, manken, oyuncu ve profesyonel futbolcu Nevide Çiçek'e İstanbul Gençlergücü Spor Kulübü formasını hediye etti.

İSTANBUL (İGFA) - Genç yaşına rağmen spor camiasında önemli çalışmalara imza atan Özgür Subaşı, Nevide Çiçek'e olan takdirini bu anlamlı hediye ile gösterdi. Magazin dünyası ve spor camiasında adından sıkça söz ettiren Çiçek, zarafeti ve çok yönlü kariyeriyle yine ilgi odağı oldu.

Özgür Subaşı yaptığı açıklamada, 'Tüm kamuoyunun yakından takip ettiği, çok değerli sunucu, manken, oyuncu ve futbolcu Nevide Çiçek hanıma İstanbul Gençlergücü Spor Kulübü formamızı hediye ettik. Kendisine yaptığı çalışmalarda başarılarının devamını diliyoruz.' ifadelerini kullandı.

Spor, magazin ve medya dünyasını bir araya getiren bu özel an, kısa sürede ilgi gördü.