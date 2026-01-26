Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dünya Gümrük Günü kapsamında yaptığı açıklamada, gümrüklerin ticaretin ve sınır güvenliğinin bel kemiği olduğunu belirterek, geçen yıl milyonlarca yolcu, araç ve konteynerin işlemlerinin başarıyla tamamlandığını söyledi.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dünya Gümrük Günü dolayısıyla Bakanlıkta düzenlenen programda gümrük teşkilatının faaliyetlerine ilişkin önemli veriler paylaştı. Bolat, 2025 yılında 187 milyon yolcu, 12 milyon araç ve 8,4 milyon ihracat-ithalat konteynerinin gümrüklerden geçtiğini, 5,1 milyon tır ve 5 milyon yolcu aracının sınır kapılarından sorunsuz şekilde giriş-çıkış yaptığını belirtti.

Dünyada fiili ticaret savaşlarının yaşandığını ve gümrük vergilerinin bu süreçte önemli bir araç haline geldiğini ifade eden Bolat, 'Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyümeyi sürdürmek için özel sektörle birlikte çalışıyoruz' dedi.

Türkiye'nin mal ve hizmet ihracatının 396,5 milyar dolara ulaştığını hatırlatan Bolat, 400 milyar dolar eşiğine yaklaşıldığını vurguladı. Bakanlık personelinin yüzde 75'inin gümrük teşkilatında görev yaptığını aktaran Bolat, toplam 161 gümrük idaresinin, vergi gelirlerinin yaklaşık yüzde 20'sini tahsil ettiğini söyledi.

Gümrük işlemlerinin büyük bölümünün saniyeler içinde tamamlandığını kaydeden Bolat, sonradan ve ikincil kontrollerle geçen yıl 13 milyar 600 milyon liralık kamu gelirinin tespit edilerek tahsil sürecinin başlatıldığını açıkladı.

Kaçakçılıkla mücadeleye de değinen Bolat, 2025'te gümrüklerde 98,5 milyar lira değerinde kaçak eşya ile yaklaşık 34 ton uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini bildirdi. Yapay zekâ destekli sistemler ve dijital uygulamalarla denetimlerin güçlendirildiğini belirten Bolat, yasa dışı ticaretle mücadelenin kararlılıkla süreceğini ifade etti.

Program sonunda Bakan Bolat, gümrük personeline ve paydaşlara '2026 Dünya Gümrük Günü Liyakat Sertifikası' takdim etti.