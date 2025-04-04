Beykoz Tokatköy’de riskli yapılar yıkılarak yerine Emlak Konut güvencesiyle, modern ve depreme dayanıklı konutlar yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Tokatköy’de herkes artık sağlam ve huzurlu yuvalarında. Dönüşümden korkmayın" mesajını verdi.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1,5 milyon yapının risk altında olduğu İstanbul’un dönüşümü için çalışmalarını hızla sürdürüyor. Beykoz ilçesinde riskli gecekonduların bulunduğu Tokatköy Mahallesi’nde de Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde 823 konutun dönüşümü tamamlanma aşamasına geldi.

BAKAN KURUM: EVİ DÖNÜŞEN HERKES MUTLU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından çalışmalarla ilgili son durumu paylaştı. Bakan Kurum mesajında, “Beykoz Tokatköy’de kentsel dönüşüm çalışmalarımızın nasıl başladığını hatırlıyor musunuz? Belli çevrelerin kışkırtmaları vatandaşımızı nasıl tedirgin etmişti. Şimdi Tokatköy’de evi dönüşen herkes mutlu, sağlam yuvalarında huzurlu. Dönüşümden korkmayın” ifadelerine yer verdi.

GECEKONDULARIN YERİNE EMLAK KONUT GÜVENCESİ

Tokatköy Mahallesi’nde 2023 yılında başlatılan proje 9 hektarlık alanda yürütülüyor. Daha önce gecekonduların olduğu mahallede her an çökme riski ile karşı karşıya kalan konutların yerine Emlak Konut GYO güvencesi ile 2 etaptan oluşan yatay mimariye uygun 776’sı konut, 47’si ticari bölümden oluşan 823 yapı inşa edildi.

“BÜTÜN HAK SAHİPLERİ YERİNDE KORUNDU”

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Şube Müdürü Zeynep İnan, çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

Burada uzlaşma süreçlerini tamamladıktan sonra çok kısa sürede yapım aşamasına geçtik ve toplamda 823 bağımsız bölüm üretildi. Bütün hak sahipleri yerinde korundu. Artık son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. En kısa süre içerisinde vatandaşlarımıza anahtar teslimlerini yaparak burada sağlıklı ve güvenilir yaşamın başlamasını sağlayacağız. Alanın üçte ikisi yeşil alandan oluşmaktadır. Peyzaj alanlarıyla, çocuk oyun alanlarıyla çevresiyle bütünleşik bir dönüşüm projesi oldu.

İstanbul’da yaşayan vatandaşlara riskli yapılarını bir an önce dönüştürmeleri için çağrı yapan İnan, “İstanbul’da yaşanacak bir depreme karşı yapılacak en önemli adımlardan biri bu köhnemiş yapıların artık dönüştürülmesi. Herkesin güven ve huzur içinde yaşamasını sağlamak başkanlığımız olarak bizim en büyük amacımız” dedi.

“ESKİ EVDE SABAH KALKABİLDİĞİMİZE ŞÜKREDİYORDUK”

40-50 yıllık yıkılmaya yüz tutmuş gecekondulardan kurtulan Tokatköy Mahallesi sakinleri bir an önce yeni evlerine yerleşebilmek için gün sayıyor. Dönüşüme ilk karar verenlerden olduğunu ifade eden hak sahibi Esat Özbay, “Kendi evim sağlıklı, oturulacak durumda değildi. Sabah kalktığımızda şükrediyorduk. ‘Bugün kalktık’ diyorduk yani. Şimdi ise ‘acaba burası bizim mi olacak?’ diye inanamadım. Çünkü biz öyle bir evde yaşamadık. Çok şükür Allah bu günleri gösterdi bize. Her şeyiyle dört dörtlük, muazzam” diye konuştu.

“72 YIL DAHA YAŞASAM BU EVİ YAPAMAZDIM”

Esat Özbay evinin inşaatını torunlarıyla birlikte heyecanla takip ettiklerini de dile getirdi:

Küçüğünden büyüğüne kadar hep bekliyorlar. Ben 72 yaşındayım.72 yıl daha yaşasam ben kendi başıma bu evi yapamazdım. Öyle bir şansımız yok. Çok şükür Allah devletimizi var etsin, Bakanlığımızı var etsin.

https://twitter.com/murat_kurum/status/1908089489982955719