6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hatay'ın Defne ilçesi başta olmak üzere afet bölgesine tüm birimleriyle seferber oldu. Arama kurtarmadan kalıcı okula, sağlık hizmetinden psikososyal desteğe kadar kapsamlı çalışmalar yürütüldü.

KOCAELİ (İGFA) - 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler, 11 ilde ağır yıkıma ve binlerce can kaybına yol açmıştı. Depremin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, başta Hatay'ın Defne ilçesi olmak üzere afet bölgesine tüm imkanlarıyla intikal ederek sahada aktif rol aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, afetin ilk saatlerinden itibaren 12 ayrı çalışma grubunda görev alarak arama kurtarma, beslenme, barınma, sağlık, altyapı, enerji, haberleşme, psikososyal destek ve enkaz kaldırma çalışmalarını eş zamanlı yürüttü. İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın 17 araç ve 108 kişilik ekibi, ilk 72 saatte 82 vatandaşın enkazdan sağ çıkarılmasını sağladı.

Beslenme alanında Antikkapı A.Ş. ekipleri, mobil mutfaklarla günde 15 bin kişilik üç öğün yemek ve 30 bin kişilik çorba üretti. Daha sonra kurulan sabit mutfakta ise her gün 10 bin kap sıcak yemek ve 5 bin kahvaltı dağıtıldı.

Barınma çözümleri kapsamında 2 bin kişilik çadır kent kurulurken, 300 konteynerden oluşan konteyner kent yaklaşık 1.200 kişiye ev sahipliği yaptı. Hataylı esnaf için 555 prefabrik dükkânın yer aldığı prefabrik çarşılar hayata geçirildi. Ayrıca AFAD koordinasyonuyla Kocaeli'ye getirilen 250 afetzede, belediyeye ait tesislerde misafir edildi.

Sağlık alanında en dikkat çekici adım, Defne Kocaeli Büyükşehir Hastanesi'nin kurulması oldu. 54 yataklı ve yıllık 250 bin hasta kapasiteli hastanede ameliyathane, röntgen ve diş üniteleri hizmet verdi. Hastanede 12'si doktor olmak üzere 57 sağlık personeli görev yaptı. Depremzedelere ayrıca Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi bünyesindeki Kocaeli Kadınları Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hizmet sunuldu.

Afetin ilk günlerinden itibaren iki ay boyunca psikolog, PDR uzmanı ve sosyologlardan oluşan ekipler psikososyal destek sağladı. Çocuklar için oyun alanları ve etkinlikler düzenlenerek normalleşme sürecine katkı verildi.

Altyapı ve enkaz kaldırma çalışmalarında binlerce metre içme suyu ve kanalizasyon hattı yapıldı, 48 iş makinesiyle iki ayda 200'ün üzerinde enkaz kaldırıldı. Eğitim alanında ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve STK iş birliğiyle 12 derslikli kalıcı okul inşasına başlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmalar, sadece yardım değil; afet sonrası kalıcı dayanışma ve yeniden inşa sürecinin bir örneği olarak öne çıktı. Arama kurtarmadan sağlık hizmetine, barınmadan eğitime uzanan kapsamlı müdahale, belediyenin sahadaki güçlü varlığını ve Hatay halkına olan desteğini gözler önüne serdi.