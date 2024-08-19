Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşsizlik oranlarında Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı hedeflerimize uygun seyir devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.ANKARA (İGFA)- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TÜİK'in yılın ikinci çeyreğine ilişkin iş gücü istatistiklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çalışma hayatını destekleyen politikaları sayesinde istihdamın artmaya devam ettiğini vurgulayan Bakan Işıkhan, "İstihdam edilenlerin sayısı beklentilerimiz doğrultusunda 2024 yılının 2. çeyreğinde, geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre 1 milyon 105 bin kişi artarak 32 milyon 661 bin kişi, istihdam oranı ise 1,3 puanlık artışla yüzde 49,6 oldu. İşsizlik oranlarında ise Orta Vadeli Program (OVP) ve 12'nci Kalkınma Planı hedeflerimize uygun seyir devam ediyor. İşsiz sayısı 2024 yılının 2. çeyreğinde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 244 bin kişi azalarak 3 milyon 156 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,9 puanlık azalışla yüzde 8,8 seviyesine geriledi." ifadelerini kullandı.

"İşgücünde hem geçen çeyreğe hem de geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre artış devam ediyor" diyen Bakan Işıkhan, "İşgücü 2024 yılı II. çeyreğinde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 862 bin kişi artarak 35 milyon 817 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,9 puanlık artış ile %54,4 olarak gerçekleşti. 2024 yılının ilk çeyreğine göre ise 228 bin kişi artış gösterdi. Genç nüfusta da işsizlik oranı 2023 yılı II. çeyreğine göre 1,4 puanlık azalış ile ,3 seviyesine geriledi. İstihdam dostu politikalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edecek, yüzyılın istihdam kalkınmasını tüm kesimlerimizin desteğiyle birlikte başaracağız" dedi.

https://twitter.com/isikhanvedat/status/1825470706961776759