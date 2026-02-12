İzmir Bornova Belediyesi'nin Abide-i Hürriyet Meydanı'na kurduğu Türkiye'nin en kapsamlı hibrit enerji direği, güneş ve rüzgâr enerjisini aynı anda kullanarak parkın tüm elektrik ihtiyacını karşılayacak. Başkan Ömer Eşki, hedeflerinin Bornova Belediyesi'nin enerjisini yenilenebilir kaynaklardan üretmek ve buradan sağlanan tasarrufu sosyal desteklere aktarmak olduğunu vurguladı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Bornova Belediyesi'nin geçtiğimiz Mayıs ayında Kazım Dirik Mahallesi'nde kente kazandırdığı Abide-i Hürriyet Meydanı, şimdi de yenilenebilir enerji alanında örnek bir projeye ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin en kapsamlı hibrit enerji direği meydanda hayata geçirildi.

Çalışmaların yapıldığı alanda açıklamalarda bulunan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, projenin sadece bir teknik yatırım değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal bir dönüşüm hamlesi olduğunu vurguladı.

BAŞKAN EŞKİ: 'ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTMAK ZORUNDAYIZ'

Başkan Eşki konuşmasında, 'Bugün bizim için çok heyecanlı bir gün. Bir süredir planlamasını ve alt yapısını yaptığımız Türkiye'nin en kapsamlı hibrit direğini Bornova'da Abide-i Hürriyet Meydanı'nda hayata geçiriyoruz. Bildiğiniz gibi Türkiye'nin en büyük cari açık sebebi enerji ihtiyacı. Enerji ihtiyacını karşılayamadığımız için sürekli bir şekilde cari açık veriyoruz. Bizim Bornova Belediyesi için bir hayalimiz var. Bu da tüm enerjimizi yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamak. Bu çok kolay bir süreç değil ama kararlılıkla peşinden gideceğimiz ve hızlandıracağımız bir süreç.'

Hibrit direğin, ilk güneş ışığı ve rüzgârla birlikte enerji üretimine geçeceğini belirten Eşki, 'Ürettiği enerji ile bu parktaki tüm elektrik ihtiyacını; ışık, kamera, wifi ve otomatik sulama için gerekli olan tüm elektrik ihtiyacını karşılamış olacak' dedi.

Enerji tasarrufu sosyal destek olarak dönecek

Başkan Eşki, projenin sosyal belediyecilik boyutuna da dikkat çekerek, 'Temeldeki bütün amacımız Bornova Belediyesi'nin kendi elektriğini üretebilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanması ve buradan elde ettiği tasarrufu da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kent kasabından daha ucuz ucuz et, kent fırınlarından daha ucuz ekmek, kent lokantalarından daha fazla faydalanabilme ve kent marketlerden ücretsiz alışveriş yapma imkânlarına aktarmak. Yenilenebilir enerji ile güçleneceğiz. Yenilenebilir enerji ile Bornova'yı ve İzmir'i daha güçlü hale getireceğiz.' diye konuştu.