Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların yapay zekâ ve veri bilimi alanlarına katılımının yalnızca fırsat eşitliği değil, aynı zamanda toplumsal güvenlik, etik ve adalet için stratejik bir gereklilik olduğunu vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Kadınlara Yönelik Yapay Zekâ ve Veri Bilimi Programı'nın ikinci etabı başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Halkbank Kuleleri'nde düzenlenen Kadınlara Yönelik Yapay Zekâ ve Veri Bilimi Geliştirme Programında yaptığı konuşmada, kadınların teknoloji alanındaki temsilinin artmasının toplumsal dönüşüm açısından kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Veri bilimi ve yapay zekânın geleceğin en güçlü iş alanları hâline geldiğini belirten Göktaş, uluslararası raporlara göre kadın oranının STEM'de yüzde 28, yapay zekâ mesleklerinde ise yalnızca yüzde 22 olduğunu hatırlattı. 'Eğer bu süreçlerde kadınlar yoksa teknoloji toplumun tamamını değil, sadece bir grubun dünyasını yansıtır.' diyen Göktaş, kadınların yer almadığı teknolojilerin sağlık, güvenlik ve etik alanlarında ciddi riskler barındırabileceğini vurguladı.

İlk programdan mezun olan kadınların yüzde 42'sinin teknoloji alanında istihdam edildiğini aktaran Bakan Göktaş, bu yıl da çoğunluğu NEET grubunda yer alan 400 genç kadına yapay zekâ ve veri bilimi eğitimi verileceğini açıkladı. Bilgisayar, mühendislik, istatistik ve matematik mezunlarının programa katılımının özellikle önemsendiğini söyledi.

Kadınların teknoloji alanında güçlenmesini Türkiye'nin dijital geleceği için 'stratejik bir zorunluluk' olarak nitelendiren Bakan Göktaş, bakanlığın yürüttüğü Türkiye'nin Mühendis Kızları ve Geleceğini Kuran Genç Kadınlar projelerinin binlerce genç kadına eğitim, mentorluk ve istihdam desteği sağladığını ifade etti.

Türkiye'nin ilk kadın bilgisayar programcılarından Canan Bayraktar'ı örnek gösteren Göktaş, 'Kadınlar bu alanlara dahil oldukça teknoloji daha adil, daha insana dokunan bir hâl alacak.' dedi.

Program, kursiyerlerle çekilen aile fotoğrafıyla sona erdi.