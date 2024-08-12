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Bakan Ersoy, emeklilere kültür ve sanata erişimini kolaylaştırarak yaşam kalitelerini artırmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Bakan Ersoy, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) ile yaptıkları anlaşma sayesinde emeklilerin SİSAY’a bağlı sinema salonlarında gün boyu yüzde 30 indirim fırsatından faydalanabileceğini açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2024 Emekliler Yılı kapsamında emeklilere güzel bir haber daha verdi. ANKARA (İGFA) - Emeklilerimize güzel haberi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından duyurdu.