Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında, sosyal medyada paylaşılan bir videodaki ifadeleri nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlattı. Soruşturmanın TCK'nın 299/1. maddesi kapsamında yürütüldüğü bildirildi.
ANKARA (İGFA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında sosyal medyada paylaşılan bir videodaki sözleri nedeniyle 'cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla soruşturma başlattı.
Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerde Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeler nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 299/1. maddesi kapsamında işlem başlatıldı.
Davutoğlu'nun söz konusu konuşmasında, 'Milyarlarına milyar kattılar, haram lokma yediler, çevrelerini zengin ettiler. Damadını bakan yaptı, akrabalarını zengin etti, 5 müteahhide Türkiye'yi peşkeş çekti.' ifadelerini kullandığı öğrenildi.
Soruşturmaya ilişkin sürecin savcılık tarafından sürdürüldüğü bildirildi.