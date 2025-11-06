Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Eximbank'ın e-ihracatçılar için 500 milyon liralık yeni kredi paketi hazırladığını açıkladı. Paket, İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) kefaletiyle sağlanacak ve azami 6 ay ana para ödemesiz, toplam 12 aylık vade imkânı sunacak.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı öncülüğünde, TOBB, TİM ve Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri iş birliğiyle düzenlenen 'Ankara e-İhracat Zirvesi', TOBB Konferans Salonu'nda başladı. Açılışta konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin e-ihracat ve e-ticaret hedeflerini anlattı.

Bakan Bolat, cari işlemler açığında makul seviyeleri koruduklarını, eylülde 1 milyar, ekimde yarım milyar dolar cari işlemler fazlası beklediklerini ve böylece dört ay üst üste fazla elde edeceklerini açıkladı. Mal ve hizmet ihracatında hedef 390 milyar dolar olmasına rağmen 391,5 milyar dolara ulaşıldığını vurgulayan Bolat, e-ticaretin özellikle Kovid-19 salgınıyla birlikte hız kazandığını belirterek, 'E-ticaretin genel ticaret içindeki payı 2019'da yüzde 4,5 iken geçen yıl yüzde 20'ye ulaştı. Salgın öncesi ile 2024 arasındaki dönemde yıllık bileşik büyüme oranı yüzde 86 oldu. 2024'te e-ticaret hacmimiz 3 trilyon lirayı aştı.' dedi.

Bakan Bolat, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'nın e-ticarette ilk beş il olduğunu, önde gelen sektörlerin ise yemek, giyim, ayakkabı, aksesuar ve elektronik olduğunu belirtti.

E-ihracatçı sayısının 2023'te yaklaşık 7 bin iken geçen yıl yüzde 62 artışla 11 bin 283'e yükseldiğini kaydeden Bolat, Türkiye'nin en çok e-ihracat yaptığı ülkelerin ABD, Almanya, Azerbaycan, Romanya ve Polonya olduğunu ifade etti.

YENİ KREDİ PAKETİ VE DESTEKLER

Bakan Bolat, e-ihracatı desteklemek amacıyla Türk Eximbank'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisiyle hazırladığı yeni kredi paketini duyurarak, 'Türk Eximbank, e-ihracatçılarımız için yüzde 100 İGE kefaleti sayesinde başka bir kefalete ihtiyaç duymadan azami 6 ay ana para ödemesiz, toplam 12 aylık vade ile 500 milyon liralık kredi paketi hazırladı.' dedi.

Bakan Bolat ayrıca, e-ihracatın kolaylaştırılması için Kolay İhracat Platformu, devlet yardımları, e-ihracat pazarları, gümrük uygulamaları ve yapay zekâ araçları rehberlerini hizmete sunduklarını ve Dijital Teşvik Takip Modülü ile teşvik başvurularının dijital olarak takip edilebileceğini açıkladı.

Türkiye'nin geçen yıl 6,5 milyar dolar olan e-ihracatının toplam ihracattaki payının yüzde 2,7 olduğunu belirten Bolat, 'Amacımız 2030'lu yıllarda Türkiye e-ihracatını toplam ihracatın yüzde 10'una ulaştırmak. E-ihracatçılara desteğimiz tamdır.' dedi.

Öte yandan TİM Başkanı Mustafa Gültepe de, Türkiye'yi en çok ihracat yapan ilk 10 ülke arasına sokmayı hedeflediklerini belirtti. Gültepe, teknoloji, AR-GE, inovasyon, tasarım ve markalaşmanın ihracatta kaldıraç etkisi yaratacağını vurguladı. Geçen yıl toplam ihracatın 6,5 milyar dolarının e-ihracatla gerçekleştirildiğini ve ayakkabıda e-ihracatın payının yüzde 25'e ulaştığını kaydeden Gültepe, orta vadede e-ihracat payının yüzde 10'lara çıkarılabileceğini ifade etti. Ayrıca Asset Worldwide Express ile yapılan protokol sayesinde ihracatçıların dünya pazarına hızlı ve uygun maliyetle erişebileceğini aktardı.

Zirvede, Ticaret Bakanlığı, Türk Eximbank ve İGE AŞ arasında 'e-İhracatın Finansmanı İşbirliği Protokolü', İhracat Akademisi, TOBB ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında 'İhracat Akademisi Eğitim İşbirliği Protokolü' ile TİM ve Asset Worldwide Express arasında 'TİM Lojistik e-İhracat İşbirliği Protokolü' imzalandı.

Zirve, alanında uzman konuşmacıların katılımıyla 8 Kasım'a kadar devam edeceği bildirildi.